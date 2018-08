Salvini e l'ambulanza durante comizio: "E' rosicone di sinistra"/ Video, "parlamentari Pd hanno finito Maalox"

Salvini, passa ambulanza durante comizio: "E' rosicone di sinistra". Gag comica durante un appuntamento a Desio, ecco il video e la reazione del ministro dell'Interno

Matteo Salvini (foto Lapresse)

Salvini, passa ambulanza durante comizio: "E' rosicone di sinistra”. Gag comica che ha visto protagonista il leader della Lega in occasione di un appuntamento ad Arcore, città del suo alleato di Centrodestra Silvio Berlusconi. Il ministro dell’Interno e vice presidente del Consiglio, il fautore del successo del Carroccio alle ultime elezioni, stava parlando dell’attualità e stava raccontando ai suoi elettori i programmi dell’esecutivo di Giuseppe Conte, quando ad un certo punto passa nei dintorni un’ambulanza a bloccare il suo discorso. E la replica di Matteo Salvini è stata decisamente ironica: “Un attimo che c’è l’ennesimo rosicone di sinistra che non riesce a digerire, ci sono le farmacie piene di parlamentari che hanno finito i Maalox”. Ovviamente, come previsto, la gag ha avuto grandissimo successo, con gli elettori leghisti divertiti con urla di approvazione.

I SOCIAL E LA RUSPA

Secondo i principali esperti di comunicazione politica è proprio il lato umano ad aver assicurato grande consenso al segretario federale della Lega. Matteo Salvini è schietto, duro e proprio per questo motivo è finito nel mirino dell’opposizione per le sue dichiarazioni. Ma è anche ciò che gli ha permesso di ottenere largo seguito. Basti pensare alla questione ruspa, mezzo ideale per estirpare ciò che non funziona. Motto nato anni fa, appena otto ore fa è stata riproposta in una foto su Facebook per parlare del problema immigrazione: “I Carabinieri hanno fermato a Gallipoli (Lecce) sette IMMIGRATI richiedenti asilo, gambiani e senegalesi, per spaccio di DROGA, venduta anche a minorenni. Scommettiamo che nessun TG darà la notizia? Sto lavorando per fermare questo schifo, rimandare a casa questi delinquenti e non farne arrivare altri. Io non mi fermo, buona giornata Amici!”.

