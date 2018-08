Salvini vs De Magistris: "consigliere extracomunitari non parla italiano"/ Necessario interprete: "no comment"

Salvini vs De Magistris: "consigliere extracomunitari non parla italiano". Caso Viraj Prasanna Mihindukulasuriya Fernando: ha bisogno di un interprete, "no comment"

Matteo Salvini vs Luigi De Magistris: "consigliere extracomunitari non parla italiano", nuovo scontro a distanza tra il ministro dell’Interno e il sindaco di Napoli. Acerrimi rivali, tanto da ricorrere anche a parole pesanti nel corso degli scorsi mesi, il segretario federale della Lega e l’ex magistrato di nuovo al centro di una polemica: il vice presidente del Consiglio ha criticato la scelta del primo cittadino partenopeo di eleggere come consigliere aggiunto lo srilankese Viraj Prasanna Mihindukulasuriya Fernando. Il suo ruolo? Consigliere per gli extracomunitari. E Salvini, visionata una intervista in cui il cittadino originario dello Sri Lanka ha avuto bisogno dell'interprete per rispondere alle domande del giornalista, ha commentato: "A Napoli, il “consigliere comunale per gli extracomunitari” voluto dalla sinistra e da De Magistris ha un problema: ha bisogno dell’interprete perché non parla italiano! No comment...".

NUOVO SCONTRO SALVINI-DE MAGISTRIS

Viraj Prasanna Mihindukulasuriya Fernando è stato tra i pochi partecipare a queste speciali elezioni ed ha raccolto un ampio consenso, quasi il 65 per cento delle preferenze. Ma, nonostante viva in Italia da quasi venti anni, lo srilankese non sembra comprendere la lingua italiana. E proprio per questo motivo sorgono dubbi sull’utilità per la funzione che dovrà svolgere: Fernando infatti sarà presente alle sedute del consiglio comunale e difficilmente riuscirà a comprendere gli argomenti dibattuti. E si moltiplicano i messaggi sui social network sulla vicenda, a partire da quello di Alessio Arusa, segretario del Carroccio a Garasco: “Il nuovo consigliere comunale di Napoli ..... De Magistris è meglio un NO COMMENT però hai dei problemi seri”. Ricordiamo che non è il primo scontro tra Salvini e il sindaco di Napoli, che poco tempo fa ha accusato il segretario della Lega di agire come Adolf Hitler.

