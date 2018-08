80 euro e Flat Tax, Conte: "Non li aboliamo per finanziarla"/ Governo, Di Maio e Salvini escludono il taglio

80 euro, Conte: "Non li aboliamo". Dello stesso avviso Di Maio e Salvini, il provvedimento di Renzi non verrà tagliato per finanziare la flat tax, le ultime notizie

Giuseppe Conte (LaPresse)

80 euro, premier Giuseppe Conte è chiaro: "Non li aboliamo". Giungono smentite plurime dal Governo sulle indiscrezioni circolate nelle ultime ore sul possibile taglio del provvedimento voluto dall’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi per poter finanziare l’avvio della flat tax. Intervistato da Il Sole 24 Ore, il primo a parlarne è stato il ministro dell’Economia Giovanni Tria: “Va rivisto con la garanzia che nessuno perda nel passaggio dal vecchio al nuovo. L’obiettivo è di definire la distribuzione dei benefici e di modulare di conseguenza l’intervento sulle tax expenditures”. Ma Conte, così come Salvini e Di Maio, hanno voluto smentire quanto riportato nel corso della giornata: “Il governo non pensa di togliere gli 80 euro e non vuole aumentare l’Iva“. Dello stesso avviso il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico: "Non so chi se la sia inventata questa cosa, così come dell’aumento dell’Iva. Questo governo è compatto nella volontà di non mettere le mani nelle tasche degli italiani".

80 EURO, SMENTITE SULL'ABOLIZIONE

Anche il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha sottolineato che non è assolutamente in discussione il taglio degli 80 euro, tra i pochi provvedimenti dell'esecutivo del Partito Democratico elogiati. Nonostante ciò, in mattinata è giunto il commento di Matteo Renzi: "Oggi Salvini difende #80euro. Ieri il Governo ha detto che apprezza il mio #pianoperiferie. Prima hanno cambiato idea su #caporalato e su #18app. Dicono: "Renzi ha un cattivo carattere". Meglio restare antipatici e fare cose utili che raccontare barzellette: il tempo è galantuomo". E in casa dem si sono moltiplicati i commenti di fronte alle indiscrezioni di stampa: "Un provvedimento dannoso. Gli 80 euro sono a tutti gli effetti una diminuzione delle tasse. Spostarli sulla flat tax vuol dire redistribuirli in modo più iniquo. Più sensato al limite sarebbe usarli abbattere il costo del lavoro", l'analisi di Carlo Calenda.

