Fico: "Proporrò abolizione indennità di funzione"/ Video, presidente Camera: "delibera a settembre-ottobre"

Fico: "Proporrò abolizione indennità di funzione". Il presidente della Camera su Facebook annuncia i prossimi provvedimenti: "delibera a settembre-ottobre"

Roberto Fico (LaPresse)

Roberto Fico: "Proporrò abolizione indennità di funzione". Il Presidente della Camera in una diretta Facebook ha annunciato le prossime tappe del suo lavoro: “Come sapete uno dei miei primi atti è stato quello di mandare una lettera agli uffici della Camera dei Deputati per rinunciare totalmente all’indennità di funzione, che è un doppio stipendio che il Presidente della Camera prende oltre allo stipendio da deputato della Repubblica che corrisponde a circa 4.600 euro”. Il presidente della Camera, esponente di rilievo del Movimento 5 Stelle, ha poi spiegato perchè punta forte su questo provvedimento: “Ho rinunciato totalmente e ci ho rinunciato perché, come sappiamo, questi piccoli gesti aiutano anche i cittadini a riavvicinarsi alle istituzioni e alle istituzioni a rimanere più umane. Per questo motivo cercherò di proporre a settembre o a ottobre una delibera che possa dar via all’abolizione definitiva di tutte le indennità doppie di funzione”.

VISITA AL CAIRO PER GIULIO REGENI

Il presidente della Camera ha poi parlato di altri punti fondamentali del lavoro dei prossimi mesi, uno dei più importanti riguarda la visita in Egitto per affrontare anche la morte di Giulio Regeni, con le istituzioni a caccia della verità sulla tragica fine del ricercatore italiano: “A settembre andrò al Cairo, invitato dal Presidente del Parlamento egiziano: senza dubbio, uno dei punti sul tavolo importantissimi è la questione Giulio Regeni. Io credo che la verità vada perseguita, deve esserci una verità definitiva e sostanziale per comprendere quanto successo al nostro ricercatore sequestrato, torturato e ucciso. Lo dobbiamo a lui, ai suoi genitori e a noi stessi: non mi fermerò mai alla ricerca della verità, sono contento che tutte le istituzioni siano allineate in questa ricerca, spero che alla fine riusciremo ad avere una verità sostanziale. Ma fino ad allora non ci fermeremo”.

© Riproduzione Riservata.