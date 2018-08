LEGGE STABILITÀ, SCONTRO SU IVA: POSSIBILE AUMENTO/ Ultime notizie: fisco e investimenti, strappo M5s-Lega?

Legge di Stabilità, aumento Iva? Di Maio e Salvini non ci stanno, ma Tria ha un piano per avvicinare le posizioni di M5s e Lega all'Unione europea. Il piano del ministro dell'Economia

09 agosto 2018 - agg. 09 agosto 2018, 10.58 Silvana Palazzo

Legge di Stabilità, aumento Iva? - Giovanni Tria (Foto: LaPresse)

Vi abbiamo riportato della nuova tensione nel Governo, questa volta dettata dalla Legge di Stabilità e dall’Iva. Se Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno sempre detto che non ci sarà alcun aumento dell’Iva, il ministro dell’Economia Giovanni Tria non ha mai chiuso all’ipotesi. E ora le parole di Giancarlo Giorgetti creano nuovi problemi, con il numero due del Carroccio che non esclude un possibile ritocco. E la situazione all’interno della maggioranza è delicata: secondo quanto riportato da Il Giornale, c’è un’ala del Movimento 5 Stelle che è pronta allo strappo con la Lega proprio sulla Legge di Stabilità. Parliamo dei parlamentari vicini al presidente della Camera Roberto Fico, circa 55 persone (40-45 alla Camera e 15 al Senato): una rottura non legata unicamente al movimento sull’Iva, ma soprattutto per una coalizione che non convince per i “modi” della Lega. E su un tema altamente divisivo come la Legge di Stabilità potrebbe esserci lo strappo… (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

AUMENTO DELL'IVA?

Luigi Di Maio e Matteo Salvini escludono categoricamente l'aumento dell'Iva, Giovanni Tria e Giancarlo Giorgetti no. Nasce così lo scontro all'interno del governo sulla legge di Stabilità. «Siamo il governo del cambiamento e non possiamo certo iniziare aumentando l'Iva», avrebbe detto - secondo quanto riportato da La Stampa - il leader della Lega al ministro dell'Economia. Parole simili ha pronunciato il capo politico del Movimento 5 Stelle uscendo dal vertice di governo. «L'Iva non deve aumentare: lo abbiamo promesso e non aumenterà». Diversa la posizione del sottosegretario, secondo cui «anche l'Unione europea potrebbe chiederci di aumentare la tassazione indiretta». Anche la Banca d'Italia vedrebbe di buon occhio lo spostamento del peso delle imposte dirette a quelle dirette, e dello stesso avviso sono Fmi e Ocse. E c'è Tria che da economista sa bene che, per fronteggiare spese importanti come flat tax e reddito di cittadinanza, ricorrere all'Iva darebbe certezza ai conti.

IL PIANO DI TRIA PER AVVICINARE DI MAIO E SALVINI ALL'UE

Il ministro dell'Economia Giovanni Tria sta studiando un progetto per intervenire in maniera articolata sull'Iva, ad esempio con una riduzione delle aliquote che gravano sui generi di consumo di massa (energia elettrica, acqua, gas e telefono) dal 22 al 4%. Negli altri casi, invece, si passerebbe dal 22 al 24,2%. Altri schemi prevedono un intervento per ridurre le accise che gravano sulla benzina. Sul resto della manovra il sottosegretario Giancarlo Giorgetti è scettico, perché i margini per riforme radicali sono pochi. «Non credo riusciremo a fare granché sulla Fornero». Quindi niente revisione totale, come invece avevano annunciato entrambi i partiti di maggioranza in campagna elettorale. L'unica alternativa è quota 100, pienamente appoggiata da Tria, il quale parla di interventi previdenziali «che non incidano in modo troppo pesante sulla spesa a medio e lungo termine». Verranno toccate le “tax expenditures”, le agevolazioni fiscali, per far quadrare i conti e avviare flat tax e reddito di cittadinanza. Nel mirino anche il bonus Renzi da 80 euro. «Crea complicazioni infinite», dice Tria garantendo che nessuno perderà dal passaggio dal vecchio al nuovo sistema. E c'è il capitolo investimenti. «Per far ripartire l'economia bisogna guardare alla massa di opere e investimenti pubblici diffusi sul territorio».

