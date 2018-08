Marcinelle, Di Maio: "Non bisogna emigrare"/ Governo, ira Lega per parole Moavero: "anche noi migranti"

Marcinelle, Di Maio: "Non bisogna emigrare". Caos all'interno del Governo, ira della Lega per le parole di Moavero Milanesi: "Anche noi italiani fummo migranti"

Marcinelle, Luigi Di Maio: "Non bisogna emigrare", il commento del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico in occasione delle celebrazioni del sessantaduesimo anniversario nella miniera di carbone in Belgio, 262 persone persero la vita tra cui 136 italiani. E il capo politico del Movimento 5 Stelle è intervenuto così: "Io penso che queste tragedie storiche devono farci riflettere. La tragedia di Marcinelle ci deve ricordare che non bisogna emigrare". Le parole di Di Maio hanno seguito quelle del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, che hanno creato non poco scompiglio all'interno del Governo, suscitando le ire della Lega: "Non dimentichiamo che Marcinelle è una tragedia dell'immigrazione, soprattutto ora che tanti vengono in Europa. Non sottostimiamo la difficoltà di gestire un tale fenomeno ma non dimentichiamo che i nostri padri e nonni erano migranti", riporta Repubblica.

LEGA VS MOAVERO MILANESI

"Moavero manca di rispetto agli italiani. Paragonare gli italiani che sono emigrati nel mondo, a cui nessuno regalava niente né pagava pranzi e cene in albergo, ai clandestini che arrivano oggi in Italia è poco rispettoso della verità, della storia e del buon senso" il commento dei capigruppo della Lega Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. Il Carroccio, come sottolineavamo, è andato su tutte le furie per il commento del ministro degli Esteri, difeso invece da membri dell'opposizione. Questo il commento di Laura Garavini, esponente del Partito Democratico: "Ha ragione #Moavero a richiamare il valore dell' emigrazione italiana e dei nostri lavoratori all'estero. Lo stesso patrimonio rappresentano i tanti lavoratori stranieri che arrivano nel nostro territorio". Questo, infine, il commento del vicepresidente dell'Europarlamento David Sassoli: "Il ministro #Moavero ha detto una cosa vera ricordando la tragedia di #Marcinelle, ossia che anche molti italiani in passato erano migranti. La Lega lo ha attaccato perché non solo non conosce umanità, ma non conosce nemmeno la storia!".

