Puglia, assessore Pd:"Lezzi da prendere a schiaffi"/ Video, Morani:"No sdegno M5s per attacchi a Boldrini"

Puglia, assessore Pd:"Lezzi? Da prendere a schiaffoni": ultime notizie video, un fuorionda inguaia Giovanni Giannini. M5s a difesa del ministro: il commento dopo lo scontro con Emiliano.

01 settembre 2018 - agg. 01 settembre 2018, 22.17 Dario D'Angelo

Barbara Lezzi e Michele Emiliano

Insorgono i grillini e montano le polemiche dopo il fuorionda con protagonista l'assessore Pd ai Trasporti della Regione Puglia, Giovanni Giannini, che a margine dello scambio infuocato sulla Tap dello scorso luglio tra il governatore Michele Emiliano e il ministro per il Sud Barbara Lezzi rivolgendosi al sindaco di Bari, Antonio De Caro, disse che l'esponente M5s era "da prendere a schiaffoni". Sui social infuoca il dibattito sulla gravità di quelle affermazioni, ma in attesa di una presa di posizione ufficiale da parte del Partito Democratico a parlare è una delle sue esponenti solitamente più battagliere, Alessia Morani. La parlamentare già protagonista in passato di attacchi veementi nei confronti di Matteo Salvini, ha twittato:"Condanno l’espressione violenta di #Giannini nei confronti del ministro #Lezzi. Diversi esponenti #M5s tra cui #Fico sono intervenuti sdegnati. Non ricordo però da parte loro le stesse reazioni quando #Grillo incitava alla violenza contro la #Boldrini o insultava la #Montalcini". (agg. di Dario D'Angelo)

IL FUORIONDA DELL'ASSESSORE PD PUGLIESE: "LEZZI DA PRENDERE A SCHIAFFI"

Un fuorìonda pubblicato ieri dal portale Borderline24 "inguaia" l'assessore Pd della regione Puglia Giovanni Giannini. "La Lezzi? Da prendere a schiaffoni", queste le parole rivolte dal titolare dei Trasporti al sindaco di Bari Antonio Decaro discutendo dello scontro pubblico andato in scena davanti alle telecamere lo scorso 23 luglio, tra il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e la ministra M5s per il Sud. Come riferito da Il Fatto Quotidiano, quello scambio al vetriolo aveva avuto origine dall'iniziativa del governatore pugliese, da sempre molto dialogante con i grillini, che aveva chiesto all'attivista Alessandro Di Battista di aiutarlo nella battaglia contro il gasdotto Tap. La Lezzi aveva definito l’iniziativa di Emiliano "una bella sceneggiata" beccandosi in risposta la definizione di "maleducata".

M5S, "GRAVISSIME MINACCE"

A commentare le parole dell'assessore regionale del Pd pugliese Giovanni Giannini sul ministro per il Sud Barbara Lezzi è stato il MoVimento 5 Stelle, che su Twitter ha preso la palla al balzo per rispondere alla manifestazione contro "il governo dell’odio" annunciata dal segretario Martina per il prossimo 29 settembre. Il M5s a tal proposito ha cinguettato:"In occasione della manifestazione che state organizzando a Roma‘contro l’odio’ parlerete anche delle gravissime minacce che il vostro assessore Giannini, esponente Pd in Puglia, ha rivolto alla ministra Barbara Lezzi?". Un commento molto duro è arrivato anche da un altro esponente del MoVimento, il Presidente della Camera Roberto Fico, che sempre su Twitter ha definito:"Inqualificabili le parole usate nei confronti di Barbara Lezzi. Ancor di più perché provengono da un esponente delle istituzioni. Al ministro", ha aggiunto, "va tutta la mia solidarietà".

