DI MAIO-EMILIANO, GAFFE IN SCAMBIO DI BATTUTE SU MATERA/ Video, ministro contro giornalisti: Pd all'attacco

Di Maio a Emiliano, "con Matera che state facendo?": la presunta gaffe del capo politico M5s. Il quesito al governatore della Puglia sulla città della Basilicata, video. Ma a sua discolpa..

10 settembre 2018 - agg. 10 settembre 2018, 17.22 Dario D'Angelo

Luigi Di Maio, foto da Lapresse

Nonostante la smentita di Michele Emiliano e le parole di Luigi Di Maio, continua a fare discutere il siparietto che vede protagonisti i due e il caso Matera. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico si è scagliato contro la stampa, rea di discreditare il Governo M5s-Lega, mentre il Partito Democratico è partito all'attacco. Queste le parole su Twitter di Alessia Morani: "#DiMaio ha confuso il Venezuela con il Cile ma questa volta si è superato!! Non sapere che #Matera è in #Basilicata è troppo anche per lui. Troppo per un Ministro della Repubblica italiana #chefigura #poveraItalia". Questo, invece, il commento di Michela Giuffrida: "Se non fosse doloroso e pericoloso quanto sta accadendo ogni giorno in questo Governo, potremmo farci davvero una sonora risata.... #geografia #Matera #DiMaio". Infine, segnaliamo il tweet di Luciano Nobili: "Che #DiMaio non fosse un fenomeno in geografia si era intuito. Che il vicepremier non sappia dove sia Matera e non riesca ad evitare una figuraccia epocale, nonostante l’affettuoso tentativo di salvarlo di Emiliano, però, non so se faccia più ridere o piangere. Statisti #M5S". (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

MINISTRO CONTRO STAMPA: "DISCREDITA GOVERNO"

Luigi Di Maio non ci sta e dopo l’ennesimo attacco a proposito di una presunta gaffe fatta col Governatore della Puglia, Michele Emiliano, a proposito dell’ubicazione geografica di Matera, passa subito al contrattacco e sul Blog delle Stelle scrive un post “dedicato” a quelli che definisce “giornalisti ignoranti o in mala fede”, ribattendo che a suo dire è certa stampa a non sapere che la regione meridionale che confina con la Basilicata sta ricevendo investimenti milionari in vista dell’appuntamento nel 2019 con la celebrazione delle Capitale della Cultura a Matera. Nel suo intervento sul blog del Movimento 5 Stelle, il vicepremier e leader dei pentastellati ha elencato tutti i fondi elargiti alla Puglia e le iniziative in corso d’opera per valorizzare l’area della Murgia al confine tra le due regioni e anche gli altri interventi per potenziare collegamenti e itinerari, “visto che i Governi precedenti non hanno mai garantito un collegamento ferroviario con Matera, ma i politicanti del Pd che riprendono questa fake news sono peggio di loro” ha aggiunto Di Maio che poi conclude il suo post parlando di una “operazione di discredito” nei confronti dell’attuale esecutivo che continua senza sosta ad opera di editori di giornali che “hanno le mani in pasta ovunque nelle concessioni di Stato” e dunque attaccherebbero il Movimento 5 Stelle. “Questo non è più giornalismo libero: siamo di fronte alla propaganda dell’establishment: bisogna fare una legge per garantire che gli editori siano pure i giornalisti liberi di fare le inchieste su tutte le magagne dei prenditori”. (agg. di R. G. Flore)

"SA CHE E' IN BASILICATA"

L'assalto a Luigi Di Maio per la nuova "presunta" gaffe di geografia è già partito. Il capo politico del M5s, recatosi a Bari per la Fiera del Levante, era impegnato in una conversazion "off records" (o almeno così credeva) con il governatore della Puglia, Michele Emiliano. E proprio a quest'ultimo il vicepremier ha domandato: "E con Matera cosa state facendo?". Una richiesta che a tanti è apparsa fuor di luogo dal momento che Matera è capoluogo della regione Basilicata e con la Puglia guidata dal governatore Pd ha sulla carta ben pochi punti di contatto. A rendere il giallo ancora più giallo c'ha pensato poi la reazione di Emiliano, che si è portato la mano davanti la bocca, proprio per non farsi riprendere dalle telecamere sussurrando qualcosa alla bocca di Di Maio. Da qui la risposta secca del capo politico pentastellato:"Lo so". Che Emiliano gli stesse ricordando che Matera è in Basilicata e non in Puglia? No, pare proprio di no.

EMILIANO SCAGIONA DI MAIO

Proprio Michele Emiliano ha voluto scagionare Luigi Di Maio rispetto alla presunta gaffe di geografia infilata sulla collocazione di Matera. Il governatore della regione Puglia, accreditato di simpatie grilline, ha usato una grande dose di correttezza nei confronti del vicepremier e su Twitter ha chiarito:"Il Ministro Luigi Di Maio sa benissimo che Matera è in Basilicata e sa altrettanto bene che il sostegno della Puglia a Matera Capitale Europea della Cultura è fondamentale, per questo mi ha fatto le domande, tutte pertinenti, cui ho risposto". Mea culpa anche da parte di Paolo Madron, di Lettera43:"Siamo stati tra i primi a pubblicare il video di Luigi Di Maio su Matera. Siamo stati i primi a ironizzare. Vorremmo essere tra i primi a chiedere scusa". Diversa però la versione del giornalista rispetto a quella "ufficiale":"Semplice. Su un'audio rubato abbiamo creduto che Di Maio parlasse con Michele Emiliano di Matera come fosse in Puglia. Ne parlava per i collegamenti ferroviari. Quindi nessuna bocciatura in geografia". Dove sta la verità?

