Sondaggi Politici/ Macron, lo scontro con Salvini e il flop consensi pro-Ue in Francia

Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: il calo di Macron dopo lo scontro con Salvini e il flop dei consensi in Francia dei pro-Europa

02 settembre 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici 2018, crisi di Europa e Macron (LaPresse)

JDD FRANCIA (24 AGOSTO): CALO DI MACRON

Lo scontro tra Emmanuel Macron e Matteo Salvini ha infiammato nei giorni scorsi il panorama politico europeo, con il Ministro della Lega che - attaccato dal Presidente francese per le politiche anti-Ue - ha ribadito come i sondaggi in Francia davano un profondo calo di popolarità dell’inquilino all’Eliseo, tanto da far capire come gli stessi francesi si ribellino contro chi “rappresenta l’Europa contro i populisti”, come si è autoproclamato Macron nell’attaccare la linea populista Orban-Salvini. Oggi arriva la conferma con i dati del sondaggio JDD condotto in Francia tra il 23 e il 24 agosto: sono stati comparati gli inizi dei ultimi tre governi francesi, scoprendo come il calo vistoso di Emmanuel Macron è tutt’altro che inventato dai populisti anti-Ue. Ad oggi solo il 34% appoggia l’operato del Presidente a Parigi, che è più del 24% ottenuto al primo turno delle Presidenziali ma la netta metà del 66% con cui aveva sbaragliato Le Pen al secondo turno. Meglio di lui aveva fatto, decisamente, Nicolas Sarkozy che nello stesso periodo quando era in sella al Governo otteneva il 40%; peggio invece Francois Hollande che in soli pochi mesi passò dal 61% fino al 28% nell’agosto del suo secondo anno da Presidente.

ANALISI POLITICA (22 AGOSTO): DOPO GENOVA, ELETTORI PIÙ POPULISTI

Dopo la strage di Genova, gli elettori raggiunti dal sondaggio di Analisi Politica per La Verità dimostrano un’impennata incredibile del grado di “statalismo”, a discapito di un’economia e un’impresa più liberalista, sussidiaria e disposta alla presenza dei privati in industrie anche di forte interesse pubblico. La gravissima gestione di Autostrade (gestita da privati, ndr) sul ponte crollato, evidentemente, pesa moltissimo in un sondaggio che fatto in questo momento è chiaro raccolga molto astio e critica feroce: alla domanda «Per un buon funzionamento della Nazione, lei ritiene che ci voglia più o meno Stato, nell’impresa e nell’economia?», se nel 2011 gli elettori italiani si dividevano con il 43% di “statalisti” e il 36% convinti ci volesse “meno Stato”, nel 2014 si confermò la divisione praticamente a metà della nazione - 49% pro-Stato, 46% meno-Stato. Oggi però i dati sono radicalmente cambiati: il 72% si dice del tutto convinto che ci voglia più Stato in economia ed imprese, mentre solo il 23% è “vicino” al tenere in forte presenza anche i privati per poter gestire al meglio l’intero funzionamento del Paese. Insomma, dopo il Morandi, l'elettore si riscopre più "statalista", ovvero più vicino in questo caso alle teorie (populiste) del Movimento 5 Stelle, intento a voler nazionalizzare Autostrade (e non solo, pare).

