Digiuno intermittente / Stop repentini dell'alimentazione favoriscono diabete e fanno ingrassare!

Digiuno intermittente, stop repentini dell'alimentazione favoriscono l'aumento della ''pancetta'' e anche l'insorgere di patologie molto pericolose come il diabete di tipo B.

24 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Lo studio che arriva da Barcellona ci ha fatto capire che il digiuno intermittente è assolutamente sbagliato e da evitare anche se c'è la necessità di perdere rapidamente peso. Pare infatti che uno stop repentino dell'alimentazione porti ad aumentare lo stress ossidato e anche alla produzione dei tanto temuti radicati liberi. Questi sono fattori che accelerano il processo di invecchiamento e inoltre danneggiano il Dna creando anche alcuni problemi addirittura in alcuni casi letali. Sarà importante quindi evitare di andare ad effettuare delle diete drastiche, ma sarebbe importante per lo stato di salute dimagrendo iniziando a mangiare bene e cercando di evitare di ritrovarsi a vivere poi delle situazioni che possono portare a uno stress fisico che danneggia il nostro organismo. Basta diete fai da te e salute sempre da considerarsi il primo obiettivo questo ci porta a richiedere la mano di uno specialista soprattutto quando sono tanti i chilogrammi da perdere.

STOP REPENTINI DELL'ALIMENTAZIONE

Si avvicina sempre di più la prova costume e aumentano le persone che decidono di effettuare delle diete, regimi alimentari che con un cambio repentino portano a dimagrire molto velocemente. Addirittura c'è chi decide di effettuare dei digiuni di alcuni giorni per cercare di rientrare all'interno dei costumi e presentarsi in spiaggia in grande forma. Arriva da Barcellona però un nuovo studio che rivela delle cose molto interessanti. Presso il congresso annula della Società Europea di Endocrinologia infatti pare che le diete fast siano solo dannose per la salute. Questo perché vanno a nuocere rapidamente al metabolismo, aumentano la produzione di insulina e anche se portano a dimagrire in maniera repentina si rischia di avere gravi problemi. Infatti il digiuno intermittente rischia di aumentare la pancetta e anche di contrarre il diabete di tipo 2. Per questo chi vuole dimagrire deve sempre e comunque seguire dei regimi equilibrati e riuscire mangiando un po' di tutto a perdere quel peso in eccesso che in effetti fa comunque male alla salute.

