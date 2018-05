Dormire stimola la creatività / Chi riposa di più può diventare un genio? Ecco la verità

Dormire stimola la creatività, chi riposa di più può diventare un genio? Ecco la verità e quello che accade durante il sonno secondo una ricerca dell'Università di Haifa.

24 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Dormire stimola la creatività

L'Università di Haifa ha redatto uno studio davvero molto interessante che sottolinea come dormire stimoli la creatività. pare infatti che gli esseri umani più fantasiosi siano quelli che dormono un maggior numero di ore durante la notte. Durante la ricerca sono stati osservati due gruppi di studenti divisi tra chi era impegnato in materie artistiche e chi invece in scienze sociali. Tamar Shochat ha condotto questo studio e ha misurato con dei test la creatività di ogni persona ed è emerso proprio che chi dorme di più ne ha maggiore. Soprattutto viene analizzato che chi sviluppa migliori capacità verbali è colui che va a letto più tardi e si alza tardi durante la giornata. Uno studio davvero molto interessante che deve essere approfondita per dare maggiori indicazioni in merito proprio a questa idea.

CHI DORME NON PIGLIA PESCI?

Uno dei proverbi più famosi della storia del nostro paese è sicuramente ''chi dorme non piglia pesci'', ma è davvero così? In realtà un recentissimo studio dell'Università di Haifa sottolinea come dormire stimoli la creatività dell'uomo. Sicuramente non è recente invece il fatto che dormire sia importante per diversi motivi e che regali dei benefici incredibili al nostro organismo e non solo al cervello. Durante la notte infatti riusciamo oltre a rilassarci ci troviamo di fronte a diversi processi inconsci che il nostro corpo porta a termine mentre noi siamo in una fase di transitoria incoscienza. Ovviamente il proverbio si riferisce ad altri contesti, perché sottolinea come dormendo appunto non si riescono a raggiungere degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Un ragionamento anche abbastanza logico che ovviamente non esclude che ci devono essere delle ore di sonno per riuscire anche a godersi quello che facciamo.

