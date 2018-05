Frutti di mare afrodisiaci / La conferma arriva dalla scienza con uno studio di Harvard

Frutti di mare afrodisiaci, la conferma arriva dalla scienza con uno studio dei ricercatori dell'Università di Harvard che conferma un credo popolare ora destinato ad acquisire credibilità.

24 maggio 2018 Matteo Fantozzi

I frutti di mare sono afrodisiaci. No, non è una credenza popolare a dirlo ma un vero e proprio studio scientifico. Alcuni ricercatori dell'Università di Harvard infatti hanno teorizzato uno studio in cui hanno sottolineato come ostriche e simili favoriscano l'amore. Pare infatti secondo la ricerca che le coppie che consumano più di due volte a settimana frutti di mare hanno più rapporti sessuali e riescono a diventare anche prima genitori. Addirittura il 92% arriva alla gravidanza in appena un anno di relazione. Lo studio fatto da Harvard è stato pubblicato dalla rivista specializzata "Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism" e sottolinea come i frutti di mare abbiano un vero e proprio effetto sulla fertilità delle coppie. Una notizia che potrebbe indirizzare anche diverse situazioni rispetto alle coppie di tutto il mondo, soprattutto a quelle in difficoltà per vari motivi.

COS'È UN CIBO AFRODISIACO?

Fin dall'antichità era nota l'esistenza di alcuni alimenti in grado di risvegliare desiderio e passione, questi sono stati chiamati cibi afrodisiaci. Il termine deriva dalla Dea dell'amore Afrodite che si narra nell'antica Grecia uscì dal mare dentro una conchiglia di un'ostrica. Gli antichi greci consigliavano per aumentare la passione di mangiare cipolle, miele, tartufi, uova, crostacei e pesce. Nel tempo sono stati tanti gli alimenti che sono entrati a far parte, per un motivo o per un altro, a questa categoria. Si passa dalla dolcezza della cioccolata fino al piccante del peperoncino, soffermandosi anche su fragole, caffè, asparagi, chiodi di garofano, zenzero e molto altro ancora. Non tutti però sono convinti che questo sia vero, facendo passare queste parole spesso nell'idea della tradizione più che della realtà. Fino a che uno studio di Harvard ha mescolato le carte in gioco.

