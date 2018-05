Segreti per salvare la pelle dei bambini / Le bollicine misteriose e i pomfi: ecco perché compaiono

Segreti per salvare la pelle dei bambini: le bollicine misteriose e i pomfi: ecco perché compaiono e quali sono i rimedi migliori per evitare che si presentino sull'epidermide.

24 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Segreti per salvare la pelle dei bambini

Il responsabile Uos Dermatosi complesse e genodermatosi dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma Andrea Diociaiuti ha parlato in merito alla pelle dei bambini ad AdnKronos Salute. Questi ha specificato: "La pelle dei bambini ha caratteristiche molto particolari, ecco perché la prima regola è quella di utilizzare dei prodotti specifici, anche per proteggerla dal sole". Uno dei primi rischi è rappresentato dalla sudamina, il dottore spiega: "Un arrossamento con lesioni puntiformi che spesso si manifesta dopo la nanna. Il problema è che le mamme italiane tendono a coprire troppo il loro bambino anche di notte. È un errore da evitare. Con il caldo ideale non è il condizionatore, meglio un deumidificatore che potrà aiutarlo a riposare bene senza sudare". Consigli utili per cercare di correre meno rischi per quanto riguarda la pelle dei bambini, situazioni difficili da affrontare se non grazie a un professionista fidato.

LE INSIDIE DELLA PELLE

Vi è mai capitato di vedere sulla pelle dei vostri bambini delle bollicine o magari delle escrescenze a cui non avete dato molta importanza? Niente di più sbagliato perché sebbene la maggior parte della volte si tratterà di situazioni del tutto innocue a volte invece potrebbero portare a problemi ben più seri e da tenere sotto controllo. Con l'arrivo della stagione calda la situazione diventa sempre più preoccupante e proprio il sudore può portare a irritazioni davvero fastidiose soprattutto per i più piccoli. La pelle dei bambini è molto particolare, totalmente diversa da quella degli adulti, e ovviamente è più sensibile ed esposta a dei rischi maggiori anche quando questi sono esposti ai raggi del sole. Per questo è importante seguire alcune indicazioni che non sono sempre da considerarsi così scontati come sembrerebbe. Sarà importante quindi rivolgersi in ogni caso a degli specialisti, soprattutto di fronte a situazioni che tendono a peggiorare.

© Riproduzione Riservata.