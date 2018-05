Dieta Body Reset / Il regime alimentare per sgonfiare la pancia in appena due giorni

Dieta Body Reset, il regime alimentare per sgonfiare la pancia in solo due giorni. Al centro il té verde e l'obbligo detox per migliorare anche la salute e smaltire le tossine.

27 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Dieta Body Reset

Andiamo a conoscere più da vicino come funziona la dieta body reset che dura appena due giorni. Questa si basa su un regime alimentare detox e viene eseguita sia per perdere peso che per sgonfiare la pancia oltre a eliminare le tossine. Il regime alimentare in questione è stato pubblicato per la prima volta sulla rivista Women's Health. Alla base di questo regime alimentare ci sono diversi alimenti da consumare prevalentemente tra cui il té verde che permette di andare a pulire l'organismo in maniera decisamente aggressiva. Non si escludono però alimenti anche pesanti come per esempio un cucchiaino di burro di arachidi che si può assumere a colazione. Tra gli altri alimenti utilizzati più volte durante la giornata c'è lo yogurt magro che permette anche di abbinare diversi frutti, anche secchi, al suo interno regalando ottime combinazioni.

ARRIVA L'ESTATE CON LA PROVA COSTUME

Ormai l'estate è davvero alle porte e presto sarà il momento di andare al mare, con diverse città che hanno già permesso i primi bagni. Per questo in molti stanno seguendo regimi alimentari particolari per cercare di dimagrire rapidamente tra questo la dieta body reset che permette in appena due giorni di perdere diversi chili e di sgonfiare la pancia. Sicuramente soprattutto in condizioni particolari il consiglio è sempre quello di rivolgersi a uno specialista che possa dare i consigli giusti per evitare poi di avere dei problemi di salute. L'alimentazione infatti regola diverse funzioni vitali del nostro corpo e per questo è importante che non manchi niente a livello nutrizionale. Ci sono però alcune diete, come questa, a cui ci si sottopone solo per alcuni giorni con il principale obiettivo di perdere peso ma anche di andare ad eliminare le tossine accumulate nel tempo.

