Morto per la "mucca pazza"? / Il 64enne perde la vita in hospice, a Roma le analisi

Morto per la "mucca pazza"? Il 64enne perde la vita in hospice, ora sono in corso le analisi per scoprire se lanciare l'allarme. Si tratta di Antonio Barbagli noto nel mondo del volley.

27 maggio 2018

Antonio Barbagli di 64 anni è morto nell'hospice del San Donato dove era ricoverato. Questi era arrivato al reparto dove si curano i malati terminali dopo un lungo periodo di grande sofferenza con intervalli regolari in vari reparti di neurologia. Gli esami che sono stati effettuati dopo la morte dell'uomo hanno acceso un terribile sospetto e cioè quello che si potesse trattare di morbo della Mucca Pazza. Come sottolinea La Nazione pare che al momento siano in corso analisi cliniche a Roma. L'allarme è stato lanciato perché tutti i sintomi sembrano coincidere e fonti sanitarie, con le riserve del caso, ne danno conferme e aprono a nuove importanti possibilità. Il prossimo passaggio ci porta al trasferimento a Bologna del tessuto cerebrale analizzato ora a Roma. La paura è quindi che si vada a riaprire un problema che si credeva completamente chiuso.

TORNA L'ALLARME MUCCA PAZZA?

L'allarme mucca pazza potrebbe presto scoppiare di nuovo in Italia con un uomo di 64 anni che è morto in un hospice di San Donato con sospetti inerenti a questo possibile contagio. Il morbo della mucca pazza, noto scientificamente come encefalopatia spongiforme bovina, è una malattia neurologica cronica, irreversibile e degenerativa. Questa colpiva i bovini in passato a causa di un prione, una proteina che è stata definita come agente infettivo non convenzionale. La storia di questa patologia ci porta nel Regno Unito dove nel 1986 un laboratorio di veterinaria a Weybridge identificò un esemplare veramente preoccupante seguendo il quadro clinico. Negli anni novanta l'allarme era altissimo, con la paura anche a mangiare carne di manzo e vitello, fino addirittura al terrore di bere il latte. L'allarme poi è rientrato sia per i maggiori controlli che per una rivoluzione dell'alimentazione ai bovini.

