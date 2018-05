Mangia zucchine, diventa calva/ Perdita completa dei capelli per avvelenamento da cucurbitacee: ecco perché

Mangia zucchine, diventa calva, perdita completa dei capelli per avvelentamento da cucurbitacee: ecco perché. Una situazione anomala che però può portare a sconvenienti conseguenze.

29 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Il dermatologo Philippe Assouly ha spiegato il motivo della calvizia dovuta alle zucchine che ha colpito una donna in Francia. Questi ha sottolineato: "Siamo di fronte a un'associazione tossica di alopecia con quella che è una pianta comune che comprende zucche e zucchine. Si tratta della famiglia delle cucurbitacee. Il meccanismo implicato dagli effetti tossici di queste piante sul follicolo pilifero sembra dovuto alla loro azione antimitotica". C'è dunque una spiegazione scientifica di fronte a queste evidenze che sembra portare a un ragionamento molto importante e che però non deve creare false preoccupazioni. Il dottore non dice assolutamente di evitare di mangiare zucche e zucchine, ma semplicemente che ci troviamo di fronte a un raro caso che può portare a questa incredibile manifestazione.

AVVELENTAMENTO DA CUCURBITACEE

La rivista scientifica Jama Dermatology negli ultimi giorni ha raccontato una storia davvero incredibile, quella di due donne che sono diventate calve in seguito a un avvelenamento da Cucurbitacee. A spiegarlo è stato il ricercatore e dermatologo Philippe Assouly che ha voluto però sottolineare come sia sbagliato fare degli allarmismi in merito a zucche e zucchine. Nessuno infatti sta dicendo che la Cucurbita, gruppo di piante a cui appartengono appunto zucca e zucchine ma anche i cetrioli, non si debba più mangiare. Il dermatologo però spiega come la situazione raccontata sia piuttosto rara e dovuta all'ingestione delle piante. Una situazione quindi che non capiterà ovviamente a chiunque mangerà questi alimenti, altrimenti davvero il mondo sarebbe popolato da calvi. Va però sottolineato che la notizia non è affatto una delle solite bufale che girano sul web.

