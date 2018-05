La pizza Pascalina che protegge dal tumore / Grandi benefici anche al cuore: ecco dove andare a mangiarla

La pizza Pascalina che protegge dal tumore, grandi benefici anche per il cuore: ecco dove mangiarla. Creata dai ricercatori dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS di Napoli Fondazione Pascale

30 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Ma com'è fatta la pizza Pascalina che viene considerata perfetta per prevenire malattie cardiovascolari e anche alcuni tipi di tumore. Sono diversi gli ingredienti preziosi che si trovano al suo interno infatti troviamo aglio, peperoncino, olio extravergine d'oliva del Cilento, friarelli campani a crudo, pomodorini San Marzano o di Corbara, olive di Caiazzo e farina di frumento. Un alimento sano che oltre ad essere buonissimo previene anche diversi tipi di patologie piuttosto gravi come il tanto temuto tumore al colon che purtroppo ancora oggi si rivela letale nella maggior parte dei casi. L'obiettivo è quello di sensibilizzare la gente sull'importanza di un'alimentazione sana e sulla possibilità con questa di prevenire anche dei problemi piuttosto seri. Inoltre l'aspetto è davvero molto invitante.

ECCO DOVE MANGIARLA

I ricercatori dell'IRCCS (Istituto Nazionale Tumori) di Napoli della Fondazione Pascale hanno creato la Pascalina una nuova pizza che contiene ingredienti di primissima qualità che sono stati selezionati con scopo benefico per il nostro organismo. Questa protegge la salute del cuore e previene le neoplasie del sistema digerente. Si potrà mangiare alla kermesse Napoli Pizza Village dal primo al dieci giugno precisamente nel chiosco della pizzeria Don Peppe. Il fatto che dietro questo progetto ci sia l'IRCCS ci fa capire come non si tratti dell'ennesima trovata fantasiosa pescata su internet, ma di uno studio attento che può davvero portare a dei benefici tangibili. Hanno collaborato al progetto importantissimi ristoratori e maestri pizzaioli per dare vita a un prodotto in grado di veicolare un messaggio importante e cioè quello di una dieta sana ed equilibrata come risorsa per prevenire qualsiasi tipo di malattia.

