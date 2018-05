Rimini Wellness 2018, Fiera del Fitness / Orari ed eventi per l'appuntamento sulla salute e la cura del corpo

Rimini Wellness 2018, Fiera del Fitness: orari ed eventi per l'appuntamento sulla salute e la cura del corpo. Dal 31 maggio al 3 giugno attività per professionisti e pubblico appassionato.

31 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Rimini Wellness 2018, Fiera del Fitness

Finalmente è arrivata Rimini Wellness 2018, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fitness e della cura del corpo. Anche quest'anno verranno confermate tutte le sezioni che nelle passate edizioni hanno regalato successo. Ci sarà la WPRO rivolta al settore b2b per professionisti e aziende, ma anche WFUN per il pubblico attivamente interessato. Inoltre ci sarà anche il Food Well Expo e cioè l'area dedicata all'alimentazione sana ovviamente per chi è dedito al fitness e quindi al movimento. Inoltre da quest'anno ci sarà la possibilità di confrontarsi con tecnologie innovative legate al settore della rieducazione motoria con la presenza di Riabilitec. L'anno passato la fiera del fitness fu invasa da oltre 250mila persone e l'obiettivo stabilito dagli organizzatori è di superare questi numeri per raggiungere nuovi record sfruttando anche la costante crescita nel nostro paese del settore che negli ultimi anni ha raggiunto dei livelli mai toccati in precedenza.

TRA NOVITÀ E CONFERME

Come ogni anno torna la Fiera del fitness che si tiene a Rimini e proprio dalla città emiliana prende il nome, Rimini Wellness. Tra novità e conferme saranno tantissime le attività che si potranno svolgere fino al 3 giugno prossimo e che vedranno il nostro paese protagonista. Saranno presenti 46 palchi attivi divisi nel seguenti modo: 5 di pilates, 5 acqua, 6 di danza, 17 fitness, 4 indoor cycling, 5 walking e 4 yoga. Ce ne sarà insomma per tutti i gusti, con la possibilità di buttarsi a capofitto in un ambiente dove si potranno conoscere non solo tanti professionisti ma anche tanti amatori con la stessa passione e cioè quella della cura del corpo. Ci sono poi dei numeri che rappresentano grandissimi record da rimanere senza parole, partiamo dalla più grande area acqua mai realizzata al coperto con 350 metri quadrati di vasche. Da tutto il mondo poi arriveranno 500 presenter con ben 1500 ore di lezioni nel giro di soli quattro giorni.

