Una cura per la psoriasi? / Arriva la schiuma spray in grado di fermare le forme lievi

31 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Arriva uno spray in grado di curare le forme lievi di psoriasi, una scoperta che potrebbe per sempre rivoluzionare il mondo della medicina che da decenni si interroga su questa patologia. Approvato già in Italia esiste una nuova terapia a base di uno spray applicabile una volta al giorno per quattro settimane che porterebbe a ridurre sensibilmente i devastanti danni che questa malattia apporta alla pelle e in solo. Lo spray controllerebbe inoltre anche i sintomi secondo quanto raccontano i test che sono già stati condotti nel nostro paese. L'80% dei pazienti trattati nell'arco di un mese ha raggiunto un miglioramento della qualità di vita decisamente ragguardevole. Alcuni addirittura hanno sottolineato come appena dopo una settimana dall'inizio dalla cura la psoriasi sarebbe regredita senza presentarsi più nelle maniere spiacevoli in cui lo faceva prima dell'applicazione dello spray.

CHE COS'È LA PSORIASI?

Che cos'è la psoriasi? Si tratta di una malattia infiammatoria cronica della pelle che non è né infettiva né contagiosa, ma che purtroppo ogni anno colpisce tantissime persone nel mondo e in Italia. Si tratta di una patologia che vede nella sua patogenesi intervenire dei fattori autoimmunitari, uniti ad altri che sono di tipo genetico o ambientale. Nonostante siano stati effettuati tantissimi studi sulla patologia in questione al momento non sono ancora chiare le cause che dovrebbero essere ribadite all'interno di una componente genetica e immunologica. A lungo andare la psoriasi si può rivelare anche mortale, visto che se inversa può alterare diverse funzioni vitali tra cui il battito cardiaco e la respirazione. Il terzo stadio di questa patologia porta a febbre alta causata dalle infiammazioni che possono portare appunto alla morte.

