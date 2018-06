Chi porta gli occhiali è più intelligente? / Studio rivela che le persone con alto Qi spesso sono miopi o...

Chi porta gli occhiali è più intelligente? Studio rivela che le persone con un Qi più alto spesso sono quelle che ci vedono di meno, ma sarà vero? Ecco tutte le motivazioni in merito.

01 giugno 2018 Matteo Fantozzi

Chi porta gli occhiali è più intelligente?

Lo statistico genetico Gail Davies e il suo team dell'University of Edinburgh hanno condotto uno studio sulla probabilità che i portatori di occhiali siano più intelligenti. Il lavoro della squadra è stato condotto su oltre 300mila persone e hanno analizzato database genomici in cui tramite campioni di sangue o tessuto è stato analizzato il DNA. I soggetti sottoposti al test poi hanno risposto a dei questionari e a test per misurare quelle che sono le loro capacità cognitive. Uno studio che ha regalato delle risposte davvero molto particolari e che ci portano a riflettere su quello che è un caso mai analizzato fino a questo momento. Rimane da capire bene il perché chi porta gli occhiali o ha comunque disturbi della vista è in grado di sviluppare un'intelligenza maggiore rispetto a chi non ne ha.

LO STUDIO SULL'ALTO QI

Uno studio importante sull'alto Qi avrebbe dimostrato che le persone che portano gli occhiali sono più intelligenti degli altri e conducono una vita più sana. Lo studio arriva dall'University of Edinburgh ed è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications. Si tratta dello studio più ampio mai fatto fino a questo momento che va ad analizzare le basi genetiche dell'intelligenza. Questo spiega come esista un legame tra le funzioni cognitive e gli occhiali. Pare che le persone intelligenti hanno il 30% della probabilità di essere portatori di occhiali o lenti a contatto. Una ricerca che potrebbe associare quindi l'intelligenza alla possibilità di sviluppare quindi dei problemi legati alla vista come miopia, astigmatismo o altro. Al momento non è abbastanza chiaro il motivo che ci porta a questa associazione specifica. Probabile che saranno effettuati nuovi studi per approfondire la situazione.

