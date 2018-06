Dieta dello sport/ I cibi consigliati da mangiare prima e dopo l'allenamento

Dieta dello sport, i cibi consigliati da mangiare prima e dopo l'allenamento: sempre più italiani non seguirebbero l'alimentazione corretta soprattutto quando sono sotto sforzo fisico.

03 giugno 2018 Matteo Fantozzi

Esiste una dieta dello sport? A prescindere da regimi alimentari fantasiosi, e a volte pericolosi, ci sono dei consigli importanti da seguire su cosa assumere prima e dopo l'allenamento. Ovviamente non si deve andare a fare sport dopo aver appena mangiato, poichè questo potrebbe creare dei fastidi. La digestione infatti richiede del sangue che il cuore andrebbe a sottrarre proprio ai muscoli chiamati a uno sforzo e con minore possibilità di ossigenarsi di meno. Prima di fare sport è consigliabile andare a ingerire carboidrati che sono fonte rapida di energia e che portano a un'assimilazione più rapida. Invece andrebbero evitati grassi e proteine. Dopo lo sport invece per reintegrare quanto perso sarebbe buona regola un mix proteico magari assumendo muesli con yogurt greco che regalano la possibilità di accrescere significativamente anche la presenza di minerali nel nostro organismo.

COSA MANGIARE PRIMA E DOPO L'ALLENAMENTO

L'alimentazione fa parte della cultura italiana, con la dieta mediterranea che fa parte del patrimonio dell'Unesco. Sicuramente sono diversi i cibi pregiati che si possono trovare nel nostro paese e che sono una vera e propria esclusiva a livello internazionale. Sempre più influenzati dai fast food e dal cibo spazzatura però sono moltissimi quelli che non seguono un regime alimentare corretto. Tra questi quelli che devono seguire ancor più con attenzione i regimi dettati dai nutrizionisti sono i soggetti che si sottopongono costantemente a uno sforzo fisico significativo. In questo caso è molto importante capire che il regime alimentare non può essere lo stesso di chi magari pratica sport un paio di volte a settimana o peggio ancora conduce una vita molto sedentaria. Con uno sforzo fisico maggiore si bruciano maggiori calorie e il corpo ha bisogno di assumerne in quantità maggiore.

