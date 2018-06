Tumore del polmone / Ecco la spia nel sangue che può portare a una diagnosi precoce

Tumore del polmone, ecco la spia nel sangue che può portare a una diagnosi precoce in grado di salvare la vita. Troppo spesso la patologia viene scoperta in fase avanzata quando è tardi.

03 giugno 2018 Matteo Fantozzi

Tumore del polmone

La biopsia liquida è un semplice test del sangue che ci potrebbe permettere di compiere dei passi da gigante nei confronti del tumore del polmone. Infatti questo è uno strumento che potenzialmente può andare a individuare il tumore del polmone quando è ancora in uno stadio iniziale e quindi facilmente attaccabile. Ci arriva dallo studio CCGA un'evidenza preliminare di quanto spiegato in precedenza. Si tratta di una scoperta sconvolgente anche perché la prima nella storia in grado di regalarci tramite un'analisi preliminare l'insorgere di una patologia così grave. Lo studio in questione è stato presentato all'Asco (American Society of clinical oncology) e ha riscosso grandissimo successo tra i ricercatori e medici specialistici presenti e potrebbe essere approfondita ancora per diventare poi effettivamente un'arma di prevenzione.

LA SPIA NEL SANGUE

Per superare un tumore del polmone, o comunque una patologia simile, sicuramente la cosa più importante è una diagnosi precoce. Troppo spesso questi problemi vengono diagnosticati quando ormai la situazione è se non compromessa molto difficile. Questo perché i sintomi iniziano ad arrivare quando già tutto si sta complicando. Uno studio in atto in questo periodo sta per regalare delle risposte molto importanti che potrebbero infatti rendere tutto molto più semplice. Il CCGA (Circulating Cell Free Genome Atlas) ha fornito indicazioni precise in merito al fatto che una spia nel sangue potrebbe segnalare l'insorgere di un tumore del polmone e metterci quindi in guardia in caso di problemi futuri. Se così fosse davvero il male potrebbe essere curato molto più facilmente, perché aggredito alla base nel momento in cui è ancora debole e nel quale sarebbe più facile riuscire ad avere la meglio.

