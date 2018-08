I bambini mangiano male d'estate/ La dieta dei più piccoli peggiora nel periodo caldo dell'anno, ecco perché

I bambini mangiano male d'estate, la dieta dei più piccoli peggiora decisamente nel periodo caldo dell'anno. Sono diversi i motivi che portano i genitori a commettere degli errori.

10 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Il presidente della Simpe (Società italiana dei medici pediatri) Giuseppe Mele ha lanciato un vero e proprio allarme sulla dieta dei bambini. Questi ha sottolineato come mangino ancora peggio durante il periodo estivo con poca frutta e verdura, troppo zucchero e abitudini alimentari totalmente fuori da quello che è consigliabile. Intervistando gli specialisti di pediatria è stata fatta una vera e propria indagine poi pubblicata su Sanità in-Formazione. Pare che oltre il 46% dei bambini mangi male, il 22% invece segue un'alimentazione piuttosto frammentaria e carente, mentre il 24.5% un regime che si può considerare totalmente squilibrato. Si è poi fatto un ragionamento anche sulle fasce d'età scoprendo come tra i bimbi di oltre dieci anni il 41.8% non segue la dieta consigliata, tra i sei e i dieci invece sono il 29.4%, tra i tre e i sei il 19.5% e invece tra gli zero e i tre il 10.3%. Numeri che si possono assolutamente considerare preoccupanti.

LE REGOLE PER UN'ALIMENTAZIONE SANA

Sono precisi i consigli degli specialisti per la dieta dei bambini, che vogliono portare sulla strada giusta i genitori fin troppo spesso incapaci di seguire dei regimi adatti. Tra le regole d'oro c'è quella di consumare sempre verdura sia cruda che cotta, cercando di usare anche un po' la fantasia per farla mangiare ai più capricciosi. L'obiettivo è quello di far assimilare le vitamine giuste per stare in salute. Si dovrebbero evitare del tutto grassi e le fritture tanto gettonate d'estate soprattutto nelle località di mare. Tra i pericoli più grandi poi ci sono le tanto amate bibite gassate che contengono una quantità davvero incredibile e dannosa di zuccheri. Si deve mangiare comunque spesso con spuntini leggeri che sarebbe molto importante consumare più volte al giorno.

