Trentino invaso dalle zanzare/ Ultime notizie: come difendersi e cosa fare in caso di puntura

Trentino invaso dalle zanzare: le alte temperature favoriscono l'aumento dei temutissimi insetti come la zanzara tigre. Come proteggersi e cosa fare in caso di puntura.

10 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Zanzara da web

L’allarme era stato già lanciato alla fine di giugno dopo il monitoraggio del territorio, ma ora il pericolo di essere punti dalle zanzare è aumentato. A causa delle alte temperature che stanno causando problemi anche al Trentino, il numero delle zanzare è in continuo aumento. In particolare, a Trento, come sottolinea La voce del Trentino, prolifera la zanzara tigre e la zanzara coreana. La Fondazione Mach di San Michele all’Adige ha redatto una mappa della presenza dei temutissimi insetti sul territorio registrando la maggior concentrazione di zanzare tigre lungo la Valle dell’Adige, in particolare ed in Valsugana mentre la zanzara coreana si troverebbe soprattutto in val di Cembra e nella più bassa zona della Valsugana al confine con il Veneto. Il rischio è la trasmissione di malattie che possono essere contratte dall’uomo con la puntura dell’insetto. La zanzara tigre è considerata vettore del virus della Dengue, del virus Chikungunya e di altri arbovirus compreso quello della West Nile Disease (WND) e Zika anche se gli esperti assicurano che il rischio che tali virus siano trasmessi è molto remoto non essendoci stati casi in Italia.

COME DIFENDERSI DALLE ZANZARE

La zanzara tigre punge sia all’aperto che negli ambienti chiusi e predilige le gambe e le caviglie. Le ore nelle quali colpisce sono quelle del mattino e del pomeriggio nelle zone ombreggiate. Per difendersi dalla zanzare è consigliabile indozzare un abbigliamento chiaro e leggere che copra completamente il corpo. E’ preferibile, inoltre, scegliere zone climatizzate e indossare scarpe e non sandali. Per non attirare gli insetti, inoltre, è consigliabile non mettersi profumo ed evitare di indossare vestiti troppo colorati e brillanti che attirano gli insetti. Un buon aiuto arriva dalle piante che sono in grado di allontanare gli insetti. Quelle che funzionano di più contro le zanzare sono la citronella, calendula, geranio, monarda, agerato, erba gatta. In caso di puntura, per alleviare il prurito, si può applicare: ghiaccio, saliva, dentifricio, miele, limone, cipolla, sale, tea tree oil, aglio, bicarbonato di sodio, gel di aloe vera, pomata alla calendula.

