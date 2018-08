Serratia, il batterio che ha causato la morte di un neonato a Brescia/ È resistente agli antibiotici

11 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Serratia, il batterio che fa paura

La Serratia marcescens fa sempre più paura. Si tratta del batterio che, a Brescia, ha provocato la morte di un neonato ricoverato presso la struttura ospedaliera degli Spedali Civili. Il batterio è particolarmente pericoloso perché, secondo quanto affermano i microbiologi nel sito Microbiologia Italia, si starebbe rivelando resistente agli antibiotici. Come riporta l'Ansa, lo scorso anno, presso l’ospedale La Paz di Madrid furono contagiati ben 51 bambini. Si sviluppa a causa delle infezioni presenti in corsia. Il batterio è pericoloso per le vie respiratorie e, in alcuni casi, può provocare anche problemi al cuore. Il principale vettore di contagio è il contatto diretto con il personale ospedaliero. La Serratia è la settima causa di polmonite e la decima di infezione del flusso sanguigno. La Serratia marcescens, inoltre, riesce a sviluppare un pigmento rosso con il quale riesce a mascherarsi rendendo difficile la sua presenza e la diagnosi ai medici.

I SINTOMI E LE CURE

I batteri appartenenti al genere “serratia marcescens” sono presenti principalmente nel suolo, sulle piante, negli insetti e negli animali. Le cause che provocano l’insorgenza del batterio sono la presenza di cateteri per via endovenosa, intraperitoneale e urinaria, strumenti per la respirazione, trasfusioni e infusioni endovenose. I sintomi che possono far pensare ad un’infezione da “serratia” sono febbre, brividi, shock settico e insufficienza respiratoria. Generalmente si cura con gli antibiotici anche se, come detto sopra, il batterio sta sviluppando una forte resistenza alle cure antibiotiche. Negli anziani, nei neonati e nelle persone immunodepresse, la prognosi resta riservata a causa del rischio di contrarre ulteriori malattia come polmonite e infezioni del flusso sanguigno.

