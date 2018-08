VACCINI / Lo sfogo di un medico, preoccupato per la nipote immunodepressa: "E ora non la mandiamo a scuola?"

Vaccini, il dottor Puoti si sfoga su Facebook, dicendosi preoccupato per le sorti della nipotina immunodepressa di soli 6 anni. Le parole contro Paola Taverna.

11 agosto 2018 Redazione

Vaccini a scuola

Il Decreto Milleproroghe, che farà slittare di un anno la consegna dell'autocertificazione relativa ai vaccini a scuole per l'infanzia e asili nido, continua a far discutere. La possibilità che bambini immunodepressi si trovino a dover frequentare la stessa classe di non vaccinati è concreta, come dichiarato da Claudio Puoti, già primario di medicina interna e attualmente responsabile del centro di epatologia istituto INI di Grottaferrata e consulente di epatologia dell'ospedale Regina Elena di Roma. Il medico ha scritto un lungo post su Facebook, dicendosi molto preoccupato per i rischi che la sua nipotina di 6 anni dovrà affrontare a settembre al suo ritorno a scuola: "Mia nipote di appena 6 anni, tre mesi fa è stata operata per un rarissima forma di cancro ovarico. La bimba va considerata un soggetto immunodepresso e fra meno di un mese dovrebbe rientrare a scuola. E ora cosa si fa?".

LA REPLICA A TAVERNA

Nel suo lungo post su Facebook, il dottor Puoti si è detto molto preoccupato per le sorti della nipotina: "Non la mandiamo a scuola, negandole l'obbligo scolastico? O la mettiamo in una classe di bimbi vaccinati? E chi mi garantisce che le autocertificazioni siano attendibili?" Si è quindi rivolto direttamente al vicepresidente del Senato Paola Taverna oltre che al consigliere della Regione Lazio Davide Barillari, entrambi del M5S: "Mi rivolgo a Voi, tra i massimi esperti di immunologia, infettivologia e microbiologia per chiedere alla Vostra preclara competenza un parere scientifico e clinico", ha affermato ovviamente in maniera ironica. La richiesta di Puoti è che venga rispettata la leggere Lorenzin, che a suo avviso era stata ben scritta ed impostata anche perché l'obbligo serve anche ad educare. "Oggi se in macchina tutti mettiamo la cintura di sicurezza è perché c'è stato un obbligo di legge", precisa.

