Beppe Grillo attacca l'omeopatia / "Sospendiamo la vendita di prodotti non scientificamente provati"

Beppe Grillo attacca l'omeopatia, il garante del Movimento Cinque Stelle chiede la sospensione della vendita di prodotti senza la comprovata efficacia dal punto di vista scientifico.

13 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Beppe Grillo attacca l'omeopatia - La Presse

Beppe Grillo si schiera contro l'omeopatia ed esprime un'idea ormai da tempo condivisa anche dall'Ordine dei medici. Sul suo blog sottolinea: "I medici di base e le farmacie rappresentano uno dei fari fissi per il cittadino sempre a rischio di perdersi fra ciance infinite, opinioni e dibattiti. Di fronte alle difficoltà che la malattia ed il disaggio che comporta non si devono assolutamente creare dubbi nella sua mente. Per questa ragione mi appello al Vostro Ordine e a tutti i professionisti che rappresentate: evitiamo che le farmacie continuino a confondere i cittadini con la vendita di prodotti omeopatici. I fortissimi dubbi sulla loro efficacia da parte del mondo scientifico sono di dominio pubblico". Beppe Grillo si è espresso in maniera abbastanza netta, come ci ha abituato sempre quando decide di esporsi su un argomento. Presto arriveranno anche delle risposte dagli specialisti, pronti a confermare o confutare le sue tesi.

"NON CI DOBBIAMO STUPIRE MOLTO..."

Beppe Grillo non prende vie traverse e quando deve attaccare lo fa tranquillamente. Sul suo blog ha specificato anche alcune cose delicate in merito alla medicina nel nostro paese: "Non dovremmo stupirci di quello che accade se consideriamo la diffusione di trattamenti e metodologie diagnostiche al limite dell'assurdo. Si pensi alla fiducia in cui molti si rivolgono ai cosiddetti guaritori". Il punto forte dell'argomentazione dell'ormai ex politico è legata al fatto che la comunità scientifica ha più volte alzato dubbi in merito a quello che è il campo dell'omeopatia. Nonostante questo ribadisce: "Il nostro sistema sanitario è uno dei migliori in tutto il mondo sia per affidabilità e livello di copertura nei confronti dei cittadini che per efficacia. Ed è anche in none di questa evoluzione che chiediamo la sospensione della vendita presso le farmacie italiane di prodotti senza che ne sia stata scientificamente comprovata la sua efficacia".

