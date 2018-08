Dieta insalata e tonno / Un regime alimentare per perdere 2 kg in 4 giorni

Dieta insalata e tonno, un regime alimentare per arrivare a perdere addirittura due chilogrammi in quattro giorni e che si basa su prodotti freschi e molto consoni con la stagione.

13 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Dieta insalata e tonno

L'estate è sicuramente uno dei periodi migliori per mettersi a dieta anche perché il caldo fa calare l'appetito e ci sono molti alimenti freschi di stagione che saziano e non fanno ingrassare. E' così che ci troviamo di fronte tra le tante alla dieta insalata e tonno che promette di perdere due chilogrammi in quattro giorni. Per prima cosa c'è da ricordare che per seguire un regime alimentare di questo genere è sempre meglio consigliarsi con un dottore soprattutto se si hanno patologie pregresse. La dieta insalata e tonno è comunque consigliata a chi è malato di diabete e alle donne in gravidanza anche per la presenza dei giusti elementi nutritivi. Il regime alimentare associa diversi alimenti molto interessanti che tendono a saziare ma non arrecano un apporto calorico troppo al di sopra della media. Alla dieta va sempre e comunque associata una sana attività sportiva anche questo secondo consiglio del medico curante.

COME FUNZIONA LA DIETA

La dieta insalata e tonno parte con una colazione molto leggera, si parla infatti di mangiare appena svegli una macedonia e due biscotti integrali. A metà mattina sarà il momento poi di concedersi un altro po' di frutta, come per esempio due fette di ananas. A pranzo si consiglia un'insalata con tonno e mais. Ci si può concedere poi insieme a due fette di melone anche due palline di gelato al gusto di frutta. Nel pomeriggio poi si può bere un tè verde freddo con delle foglie di menta senza però lo zucchero e in aggiunta una mela o una pesca. A cena invece sarà il momento di un'insalata di lattuga con tonno e mais accompagnata da una fetta di pane integrale e da due di melone. Tra i consigli poi c'è quello di evitare le bevande gassate, zuccherate e l'alcol.

