LA MORTE AVANZA DI DUE MILLIMETRI ALL'ORA/ Scoperta la velocità d'invecchiamento delle cellule

Scoperta dell'Università di Stanford sulla "velocità" della morte. Lo studio fornisce importanti indicazioni circa la cura di cancro e Alzheimer.

13 agosto 2018 Rossella Pastore

La scoperta dell'Università di Stanford

La morte avanza di due millimetri all'ora. Questa la scoperta dell'Università di Stanford, che dedica un importante studio alla velocità d'invecchiamento delle cellule. I ricercatori impegnati sono James Ferrell Jr. e Xianrui Cheng, che hanno pensato alle uova di rana (spec. Xenopus laevis) per verificare il ritmo dell'apoptosi. Quest'ultimo è un processo di morte programmata che si discosta dalla semplice necrosi cellulare, la quale, invece, avverrebbe in maniera ordinaria. L'apoptosi, al contrario, è un processo ordinato e programmato: il meccanismo consente di bilanciare il loro numero, evitando danni a singole cellule non perfettamente funzionanti o "impazzite" (neoplasia). Gli scienziati della Stanford University hanno controllato il ritmo di trasmissione delle trigger waves (onde scatenanti), il segnale biochimico di autodistruzione, servendosi di una proteina fluorescente in grado di illuminarsi durante l'apoptosi. Il processo, in tal caso, è stato indotto sulle uova di Xenopus laevis.

La velocità si è rivelata sopra gli standard di una semplice diffusione, il meccanismo che permette alle molecole di spostarsi ida una zona molto concentrata a una meno "concentrata". Da qui il risultato della ricerca: la morte viaggia a 30 micrometri (un milionesimo di metro) al minuto. Una conclusione che non è solo teorica: una maggiore comprensione dell'apoptosi ha delle precise implicazioni cliniche. Approfondire gli studi vorrebbe dire indurre le cellule cancerose a uccidere se stesse, e a rigenerare, al contrario, le cellule dei pazienti affetti da Alzheimer.

