TIZIANA ARANZULLA/ Chi è l'italiana tra le 10 migliori cardiologhe del mondo: lavora al Mauriziano di Torino

Si chiama Tiziana Aranzulla la miglior cardiologa interventista d'Italia. La dottoressa Aranzulla opera al Mauriziano di Torino, ed è ufficialmente tra le più brave al mondo.

13 agosto 2018 Rossella Pastore

La cardiologa Tiziana Aranzulla

È Tiziana Aranzulla l'unica italiana tra le dieci migliori donne in Cardiologia interventistica. Tiziana, medico dell'ospedale Mauriziano di Torino, è stata selezionata durante il convegno internazionale Complex Cardiovascular Catheter Therapeutic in Florida. La sua tesi approfondiva il tema delle tortuosità coronariche, portando l'esempio di un'angioplastica su paziente ultraottantenne. "Ho apprezzato molto l'iniziativa in sé", racconta Tiziana a Vanity Fair, "un premio pensato per dare spazio alle donne, che di solito rimangono più in ombra rispetto agli uomini. Quelle impegnate in Cardiologia interventistica sono in numero inferiore rispetto ai colleghi maschi, e spesso incontrano molte difficoltà nel proseguire il loro iter". Quello del cardiologo è "un lavoro pesante": "Condiziona la vita e impone scelte rigide. I cardiologi interventisti subiscono l'esposizione radiologica, nonostante i sistemi di protezione. Inoltre, bisogna essere a disposizione durante i weekend, di notte, ogni volta che si è reperibili".

Il clima del convegno era rilassato. "Ho avuto l'opportunità di conoscere personalmente i nomi più illustri del settore, di cui avevo studiato i contributi sui libri. Oltre a sentirmi arricchita a livello scientifico, lo sono stata anche come persona: l'ambiente era informale e faceva un certo effetto sentirsi consigliare dai mostri sacri dell'Interventistica di andare a Disneyland o di visitare un posto interessante". E dopo il traguardo, "torno piena di stimoli e allegria". "Il premio mi sprona a fare sempre di più, ancora meglio. I veri traguardi, per me, sono quelli di tutti i giorni". Il premio è dedicato a sua mamma: "Ho deciso di fare questo lavoro dopo che lei se ne è andata. Questo riconoscimento è tutto per lei".

