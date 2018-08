Vaccini, medici contro senatrice Taverna/ “Con la vostra ignoranza condannate i bambini a morte”

Vaccini, medici contro la senatrice Paola Taverna: dopo la lettera dell'anestesista - "Con la vostra ignoranza condannate i bambini a morte" - cresce il fronte Sì Vax

13 agosto 2018 Niccolò Magnani

Caos Vaccini (LaPresse)

Dopo le parole degli scorsi giorni della senatrice Paola Taverna sul fronte vaccini, alimentando un nuovo incredibile vespaio contro l’obbligatorietà vaccinale per l’iscrizione a scuola, ha fatto molto discutere un nuovo appello di un medico tra i tanti nella comunità scientifica letteralmente “basiti” per alcune uscite di esponenti M5s del Governo. Non basta la “marcia indietro” di Di Maio avvenuta oggi in una intervista alla Corriere della Sera (qui tutti i dettagli), l’allarme dei medici sul caso vaccini è di quelli importanti: «Sono estremamente delusa come italiana, come cittadina e come medico, da quello che ha detto in materia di vaccini. Ha reso questo paese non più libero, ma oppresso dall'ignoranza e dalla cecità». Lo scrive in una lunga lettera su Facebook l’anestesista modenese Silvia Braccini (qui il nostro approfondimento in merito, ndr), solo una dei tantissimi medici e operatori sanitari che si sono scagliati contro le teorie ai limiti dei No-Vax di alcuni esponenti del Governo. «E noi, del mondo ricco e civile, torniamo indietro di mille anni contro ogni ragione. I nostri bambini non sono bestiame. Sono solo bambini a cui garantiamo un futuro. Perché non proibiamo anche tutte le altre scoperte scientifiche che hanno cambiato la sopravvivenza dell'uomo moderno e che hanno comunque possibili complicanze?», attacca l’anestesista con tutta una serie di esempi assai efficaci (qui la lettera completa).

NASCE IL FRONTE “SI VAX”

«È ingiusto che chi come Lei, accompagnata da cattivi consigli ed ignoranza dovuta al suo non essere competente in immunologia e malattie infettive, non sarà costretta a vedere un bambino morire di morbillo. Lei non lo farà. Lei e i suoi colleghi politici amanti dei selfie, dei social, dei video mentre siete al lavoro, non li vedrete. E quando sarà il momento darete la colpa qualcun altro», attacca ancora la Braccini contro la Taverna e con lei tutti i politici grillino che contestano i vaccini obbligatori del Decreto Lorenzin. Una “ignoranza” che, secondo il medico, rischia di condannare tutti «noi medici a piangere la morte dei bambini». Intanto cresce il fronte “ufficiale” dei Si Vax dopo la petizione lanciata da una mamma di Terruggia (vicina ad Alessandria) su Change.com: più di 130 mila firme per lottare con la figlia Viola, di 3 anni, immunodepressa da quando, otto mesi dopo la nascita, ha dovuto subire un trapianto di fegato. Tutte quelle firme per non bloccare la legge sui vaccini, come invece previsto da Taverna, Barillari e altri che nel Movimento 5 Stelle vorrebbero sospendere il Decreto Lorenzin. 133mila firme per non permettere neanche l’obbligo “flessibile” teorizzato dal Ministro Giulia Grillo: la battaglia sui vaccini lungi da essere conclusa, probabilmente durerà fino ai primi giorni di scuola del prossimo anno accademico.

© Riproduzione Riservata.