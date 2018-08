Listeria nel salmone Kvnordic? La Coop richiama il prodotto / Ultime notizie: continua l'allarme in Italia

14 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Non si attenua l'allarme Listeria in Italia con un nuovo caso anche nella giornata di oggi. La Coop ha deciso di richiamare un lotto del salmone preaffettato prodotto dal noto marchio della Kvnordic. Questo è finito sotto la lente di ingrandimento del Ministero della salute per il rischio batteriologico dovuto dalla possibile presenza di Listeria monocytogenes. Ad essere ritirato è stato il lotto 801252, come riportato da Repubblica sul suo sito ufficiale, e con le scadenze fissate al 16 e al 23 agosto. Per quanto riguarda invece la linea "salmone Norvegia affumicato" in confezioni da 50 grammi si parla di scadenza minima 16 settembre. Il prodotto viene commercializzato da eurofood S.P.A. E' stata la Coop stessa a invitare i suoi clienti a controllare con attenzione se avessero a casa il prodotto, sottolineando di non consumarlo e che sarebbe stato riportato immediatamente indietro.

LA SPIEGAZIONE DEL PRESIDENTE DELLO SPORTELLO DEI DIRITTI

Si torna a parlare ancora una volta di allarme Listeria in Italia e per questo il presidente dello "sportello dei diritti" Giovanni D'agata ha voluto esprimere alcune precisazioni. Intanto è stato specificato come i sintomi più chiari sono quelli legati a diarrea, nausea e vomito, ma come ci sia anche il rischio ben più serio di contrarre la meningite. L'infezione causata dal batterio si trasmette per via alimentare e può essere decisamente pericolosa nelle persone con difese immunitarie più basse del normale. I soggetti più a rischio sono ovviamente le categorie dei malati oltre ai bambini e agli anziani. Non troppo tempo fa si era parlato di lotti di minestrone Findus e prodotto di Lidl che sono stati ritirati dal mercato.

