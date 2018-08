VIRUS DEL NILO / Segnalati 123 casi in Italia e tre morti nel 2018: sintomi e cause della diffusione

Virus del Nilo Occidentale, aumentano i casi in Italia con tre morti segnalate nei primi mesi del 2018: cause, sintomi e programma per contrastare l'infezione.

14 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Virus del Nilo occidentale

Il numero di casi di West Nile virus, meglio noto come virus della Febbre del Nilo Occidentale, sono sempre più frequenti in Italia e nel resto dell'Europa. Sebbene sia presente già da una decina di anni nel Vecchio Continente, nel 2018 il virus del Nilo è diventato particolarmente aggressivo, con 123 casi segnalati in sette mesi e tre morti, di cui l'ultima avvenuta ieri nell'Ospedale di Oderzo (TV). Secondo quanto riportato dal bollettino dell'Ecdc, il Centro Europeo di Controllo delle malattie, aggiornato al 9 agosto, i casi umani in Italia sono fino ad oggi 123 sui 231 totali, in Grecia 59, in Romania 23 e in Francia 2. In totale i morti in Europa sono sette: ad essere colpite sono persone immunodepresse come accaduto ad Oderzo quando a farne le spese è stata una paziente oncologica terminale settantaquattrenne. A Ferrara, invece, erano decedute due persone affette da gravi patologie cardiovascolari.

I SINTOMI DEL VIRUS DEL NILO

Secondo quanto riportato dal sito del Centro Nazionale Sangue dell'Iss, il virus del Nilo si trasmette attraverso la puntura di una zanzara di genere Culex. L'infezione virale può provocare sintomatologia neurologica del tipo meningite, meningo-encefalite. Per evitare ulteriori casi mortali, è già in corso un sistema di sorveglianza in grado di individuare i donatori di sangue positivi, con un test apposito. Spiega infatti il Cns: "A seguito della segnalazione le strutture trasfusionali delle province interessate hanno l'obbligo di introdurre il test per tutte le donazioni. Tale test, che va effettuato contestualmente alla donazione di sangue, permette di rilevare la presenza del Wnv e di evitare cos la trasmissione trasfusionale dell'infezione. Tale test è fortemente consigliato soprattutto a chi ha soggiornato per almeno una notte nelle aree dove è stato isolato il virus, fatto che altrimenti prevede la sospensione del donatore per 28 giorni.

