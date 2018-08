Dieta dei peperoni / Un regime alimentare con cui perdere 4 kg in 2 settimane

Dieta dei peperoni, un regime alimentare con cui si possono arrivare a perdere 4 chilogrammi in due settimane. L'estate si arriva alla sua conclusione, ma non si ferma la voglia di dimagrire

16 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Dieta dei peperoni

L'estate si avvia verso la conclusione, ma non si placa la voglia di dimagrire e di affidarsi a regimi alimentari molto particolari. Tra le tante spunta la dieta del peperone che promette di far perdere quattro chilogrammi in appena due settimane. Le calorie di questo ortaggio sono veramente irrisorie: 22 per 100 grammi di quelli verdi, 31 per i rossi. All'interno degli stessi non ci sono né grassi né proteine. Si tratta dunque di un ortaggio perfetto se si vuole dimagrire perché praticamente durante un pasto se ne possono mangiare in grandi quantità, riuscendo quindi a raggiungere la sazietà in maniera davvero molto repentina. I peperoni poi si possono servire in diversi modi da quelli arrostiti al forno, fino a quelli alla griglia e a quelli in padella. Sarà molto importante però evitare di esagerare coi condimenti, rendendo così inutile tutto il percorso fatto.

IL REGIME ALIMENTARE

Andiamo a vedere da più vicino il regime alimentare che si va ad affrontare con la dieta del peperone. A colazione si parte con il latte di riso affiancato da fette biscottate integrali con un po' di miele. A pranzo si potrà mangiare una zuppa di verdure e legumi, mentre a cena un petto di pollo con insalata verde. Gli spuntini saranno affrontati con un peperone crudo non condito. La dieta del peperone però non si può protrarre per un periodo molto lungo, anche perché ovviamente si mangia molto poco. Questo però può permettere di perdere rapidamente dei chili, facendo sgonfiare l'addome e regalando una forma veramente ineccepibile. I peperoni rimangono un alimento che si può mangiare in diversi momenti della giornata e anche senza condimento, offrendo senso di sazietà.

