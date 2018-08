SI DIMENTICA LA LENTE A CONTATTO PER 28 ANNI NELL'OCCHIO / Si era formata una cisti attorno al corpo estraneo

Si dimentica la lente a contatto per 28 anni nell'occhio, era rimasta incapsulata nella palpebra senza che se ne potesse accorgere. La stessa donna racconta di quella volta che...

16 agosto 2018

Si dimentica la lente a contatto per 28 anni nell'occhio

Come si è accorta la donna inglese di avere una lente incapsulata nella palpebra 28 anni dopo? Visitata da un oftalmologo aveva accusato del gonfiore alla palpebra sinistra che sembrava anche leggermente abbassata. Una risonanza magnetica aveva evidenziato poi la presenza di una ciste di otto milimietri per sei dentro al quale si era praticamente incapsulata la lente stessa. La donna non si era però resa conto di niente se non dei piccoli gonfiori di tanto in tanto. Sarebbe stata la stessa mamma della donna a ricordare l'evento in cui la stessa era stata colpita al volto da una palla da bedminton che le aveva portato, si pensava all'epoca, a perdere la lente che in realtà si era incastonata all'interno della stessa palpebra. La donna non dovrebbe avere nessuna conseguenza in merito e ha dimostrato di stare bene già pochi minuti dopo la rimozione della stessa. (agg. di Matteo Fantozzi)

ERA RIMASTA INCAPSULATA NELLA PALPEBRA

Si può dimenticare una lente a contatto per 28 anni nell'occhio? La storia che ci giunge dal BMJ Case Reports svela di sì. Una donna inglese di 42 anni si è recata infatti dal dottore per il persistente gonfiore di un occhio. Grazie a una risonanza magnetica è arrivata la clamorosa scoperta e cioè che la lente a contatto gas permeabile era rimasta nell'occhio sinistro per ben 28 anni. Questa era rimasta incapsulata nella palpebra così tanto a lungo da non uscirne più. Una situazione che ha portato all'intervento forzato per rimuovere dalla palpebra l'oggetto estraneo che nel tempo per fortuna non ha portato a dei problemi eccessivi alla donna che non ha compromesso la sua vista. Di certo però la paura è stata molta anche se per tantissimi anni ha convissuto con la lente dentro la palpebra senza nessun segnale a farle pensare che ci fosse qualcosa di strano.

UNA STORIA ASSURDA, MA VERA

Dopo che alla donna hanno svelato la presenza di una lente a contatto nella palpebra questa ha rianalizzato quanto le era accaduto ventotto anni prima. Secondo quanto raccontato dalla Cnn la donna infatti ha spiegato che quando la figlia aveva 14 anni fu colpita da una palla di badminton proprio nell'occhio con la lente che non fu mai ritrovata. Si era pensato allora che la lente stessa fosse volata via, senza essere più ritrovata. Per fortuna non ci sono state delle ripercussioni sulla sua salute e la donna è stata sottoposta a un semplice intervento di rimozione della lente dalla palpebra. Il caso poi è stato analizzato anche per cercare di capire come la lente si fosse ancorata alla palpebra della stessa.

