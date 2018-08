No alle diete senza carboidrati per vivere a lungo / Se il consumo è moderato si sta meglio

No alle diete senza carboidrati per vivere a lungo, se il consumo è moderato si sta meglio. A rivelarlo è uno studio Atherosclerosis Risk in Communities Study a Boston.

17 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Chi vuole dimagrire pensa subito che eliminando totalmente i carboidrati avrà la possibilità di perdere peso in fretta. Questo in parte è vero anche se c'è da dire che non è assolutamente consigliato dagli specialisti farlo. Un recente studio pubblicato su Lancet Public Health del Brigham and Women Hospital di Boston ci svela come per vivere più a lungo e meglio non si deve assolutamente rinunciare completamente ai carboidrati. Il segreto è quello di andare a effettuare un regime alimentare equilibrato con una dieta a basso apporto di carboidrati ma non in cui questi sono totalmente eliminati come in tanti altri regimi. I ricercatori impegnati in questo studio Atherosclerosis Risk in Communities Study hanno analizzato i dati di ben 15400 persone, verificando che sia una dieta con troppi pochi carboidrati che con troppi erano legate ad un aumento sensibile della mortalità. Il rischio più basso invece era associato a un consume da considerarsi moderato.

SOGGETTI DI 25 ANNI SOTTO LA LENTE DI INGRANDIMENTO

Gli autori di questo studio hanno verificato come i soggetti analizzati siano stati seguiti per venticinque anni dopo aver compilato all'inizio dello studio un particolare questionario sulle loro abitudini alimentari. A partire dai 50 anni l'aspettativa media di vita è di altri 33 anni per chi ha un apporto moderato di carboidrati, ben quattro in più di chi ha invece un apporto da considerarsi basso o eccessivo. Bisogna quindi assolutamente diffidare di quelle che vengono chiamate diete low-carb dove infatti si tende ad eliminare totalmente i carboidrati dalla dieta. Per stare meglio e vivere più a lungo quindi servirà un apporto moderato che sia però costante nel tempo e che possa dare al fisico quello di cui ha bisogno.

