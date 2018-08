West Nile, primo caso in Alto Adige/ Turista di 64 anni in gravi condizioni: ricoverato in rianimazione

Un turista di 64 anni è stato ricoverato per il virus West Nile in Alto Adige: l'uomo di 64 anni è stato trasportato a Bolzano e poi a Verona ed è in gravi condizioni

In Alto Adige si è registrato il primo caso di West Nile

Un turista veronese di 64 anni durante una rilassante vacanza in Val Badia è stato colpito dal virus West Nile, trasmesso dalle zanzare del genere Culex, segnalate anche al dipartimento di Sanità Pubblica. La sua sembrava una banale influenza con febbre, mal di testa e nausea, ma le condizioni dell’uomo si sono aggravate rapidamente tanto che è stato portato all’ospedale San Maurizio di Bolzano. Qui è stato ricoverato e prontamente inserito nel reparto di rianimazione. Solo gli esami di laboratorio hanno confermato che l’uomo era stato colpito dal virus West Nile, causato dal contatto con una zanzara. Dopo i primi trattamenti si è deciso per un trasferimento all’ospedale di Verona dove i medici mantengono una prognosi riservata. Sebbene sia il primo caso avvenuto in Alto Adige le fonti dell’ospedale affermano che l’uomo sia stato infettato in Veneto.

SINTOMI E TERAPIA

Il virus West Nile prende nome dal distretto dell’Uganda dove è stato riscontrato per la prima volta nel 1937, poi diffusosi in Africa, Asia, Europa, Australia e America. A trasportare il virus sono le zanzare – Culex – che d’estate sono sempre più presenti nella nostra penisola. Il periodo di incubazione varia tra i 2 e i 14 giorni e i sintomi possono variare, da febbre, nausea e sfoghi cutanei a quelli più gravi come disorientamento, tremori, disturbi della vista, convulsioni e coma. Per ora non esiste un vaccino per la febbre West Nile, la prevenzione è quella di ridurre l’esposizione alle punture e quindi utilizzare repellenti e posizionare zanzariere in casa. Una volta colpiti dal virus, i sintomi potrebbero scomparire in qualche giorno, ma nei casi più gravi è necessario un ricovero in ospedale dove i pazienti vengono curati e aiutati con fluidi intravenosi e respirazione assistita.

