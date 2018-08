LA CALVIZIE SI PUO' CURARE / Ecco i risultati di una nuova terapia italiana

La calvizie si può curare, un nuovo studio italiano da speranza a chi combatte contro la perdita dei capelli. Ecco i dettagli della tecnica messa a punto da dei ricercatori italiani.

La calvizie si può curare

Perdere i capelli può rappresentare un vero e proprio disagio per uomini e donne. Specialmente quando a combattere la calvizie sono ragazzi molto giovani, a volte anche sotto i vent'anni. I capelli lunghi, una folta chioma, sono sempre stati interpretati come simbolo di grande forza e seduzione. Ecco perchè molti uomini si trovano a disagio nel vivere e combattere la perdita dei capelli. Problemi che possono impattare anche a livello interiore, lo dicono dei ricercatori dell'Istituto dermopatico dell'Immacolata (Idi) Irccs di Roma che per combattere la calvizie hanno messo a punto una nuova terapia biologica e cellulare basata sull'infiltrazione di derivati del sangue. I risultati sono stati eccezionali, con una ricrescita dei capelli nell'80% dei casi. Questo studio è stato descritto in maniera dettagliata sulla rivista americana Dermatologic surgery, dove viene messa in evidenza l'importanza delle piastrine e di alcune proteine specifiche presenti nel nostro sangue.

Il caso di Roma

La calvizie si può curare. Così sembrerebbe dallo studio e dai risultati ottenuti dai ricercatori dell'Istituto dermopatico dell'Immacolata (Idi) Irccs di Roma. Più dell'80% dei pazienti trattati col nuovo metodo hanno riscontrato una ricrescita dei capelli notevoli. Nello studio pubblicato sulla rivista americana Dermatologic surgery sono stati considerati168 casi (102 uomini e 66 donne) di persone che perdevano i capelli. Ventotto anni l'età media per i ragazzi, 36 per le donne. I risultati sono stati a dir poco incoraggianti e adesso chi combatte la perdita dei capelli può sperare in questo nuovo metodo. In Italia risulta il trattamento risulta disponibile soltanto presso l'Unità di medicina rigenerativa dell'Idi di Roma, solo dopo una visita specialistica dal dermatologo. In regime convenzionato il costo si aggira attorno ai 1.500 euro, una cifra abbordabile se si pensa ai risultati raggiunti dai ricercatori nei casi menzionati.

© Riproduzione Riservata.