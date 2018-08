Glifosato nei cereali: allarme per numerose marche/ Erbicida cancerogeno in 31 campioni

Glifosato nei cereali: allarme per numerose marche che arriva dall'EWG. L'erbicida cancerogeno è stato rintracciato in 31 campioni, ecco le ultime notizie

Immagine di repertorio (Wikipedia)

Glifosato nei cereali: allarme per numerose marche, molte di queste tra le più importanti del mercato. L’annuncio è stato dato dall’Enviromental Working Group (EWG), gruppo ambientalista degli Stati Uniti d’America che ha affermato che i prodotti di almeno una dozzina di famosi marchi di cereali contengono l’erbicida, considerato cancerogeno per gli animali ma anche per l’uomo. L’organizzazione ha analizzato 45 prodotti e in 43 di questi sono stati rintracciati elementi di glifosato. Ma non solo: in altri 16 campioni, provenienti da colture biologiche, sono state trovate tracce dell’erbicida, seppur in livelli ben al di sotto dei limiti previsti. E l’accusa è pesante: secondo il gruppo ambientalista l’Autorità alimentare americana avrebbe tenuto nascoste queste informazioni al grande pubblico da almeno due anni.

ALLARME GLIFOSATO DOPO IL CASO MONSANTO

I colleghi della Gazzetta dell’Emilia evidenziano che lo studio dell’Environmental Working Group è pronto per essere pubblicato: come se non bastasse, conferme sulla presenza dell’erbicida che provoca il cancro sono stati rintracciati da un chimico della FDA e da altri colleghi nel corso di una riunione in Florida su diversi tipi di prodotti a base di avena. I livelli di glifosato più alti sono stati trovati in due campioni di Quaker Old Fashioned Oats, ma anche in tre campioni di Cheerios. Un nuovo allarme che arriva a pochi giorni di distanza dalla sentenza sul caso Monsanto, con la nota multinazionale americana di biotecnologie agrarie che dovrà risarcire un giardiniere per 289 milioni di dollari, con Dewayne Johnson ammalatosi di cancro dopo aver utilizzato l’erbicida nel corso delle attività svolte nel suo lavoro.

© Riproduzione Riservata.