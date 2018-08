MORBILLO, CASI IN AUMENTO IN TUTTA EUROPA/ Persone contagiate, Italia al settimo posto nella classifica choc

Aumentati del 400% i casi di morbillo in Europa, l'Italia al settimo posto della classfica dei paesi più colpiti, guidata dall'Ucraina. Allarme dell'Organizzazione mondiale della sanità

Dal 2016 i casi di morbillo in Europa sono in continua crescita, con un ritmo impressionante. Secondo i dati resi noti dal bollettino della European Regional Verification Commission for Measles and Rubella Elimination si è passati dai 5273 casi nel 2016 ai 412mila solo nei primi sei mesi del 2018, un aumento pari al 400%. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, l’Italia supera i mille casi all’anno, posizionandosi così al settimo posto della classifica dei 53 paesi europei monitorati. In testa l’Ucraina con 23mila casi. Gli altri paesi tra i primi sette sono Francia, Serbia, Grecia, Russia, Georgia: in tutti questi paesi, Italia inclusa, ci sono stati dei morti, in tutto 34 dall’inizio dell’anno.

CRESCE L'ALLARME MORBILLO

Il prossimo 17 settembre è prevista a Roma una assemblea internazionale per verificare lo stato delle cose. Inutile dire che la situazione è drammatica. Secondo Zsuzsanna Jakab, direttore regionale per l'Europa dell’Oms, “Dopo il minimo negativo toccato nel 2016 abbiamo visto un drammatico aumento nelle infezioni e nei focolai. Chiediamo a tutti i paesi di implementare immediatamente misure ampie e appropriate al contesto per diminuire la diffusione di questa malattia. Una buona salute per tutti parte dalla vaccinazione, e finché non elimineremo il virus non riusciremo a tener fede agli impegni per gli obiettivi di sviluppo sostenibile". Le cause sono diverse, quella più importante è il calo del tasso di copertura vaccinale e dei sistemi di sorveglianza nelle fasce di popolazione più emarginate e sono sottoposte a un serio controllo.

