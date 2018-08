Glifosato a colazione, tracce nei cereali/ M5s dopo sentenza Monsanto: “La salute dei cittadini va tutelata”

21 agosto 2018 Silvana Palazzo

Immagine di repertorio (Pixabay)

Sul glifosato si sono riaccesi i riflettori con la storica sentenza contro il colosso Monsanto, condannato a pagare un risarcimento milionario a favore di un giardiniere californiano che aveva denunciato la multinazionale affermando che un suo prodotto ha contribuito a farlo ammalare di tumore. Nel mirino è finito il Roundup, che contiene il noto erbicida oggetto di diversi studi scientifici sulla sua pericolosità. I risultati sono ancora discordanti, motivo per il quale il glifosato è considerato “probabilmente” cancerogeno. La tematica però è rilevante perché il Roundup è l'erbicida più venduto al mondo in agricoltura. C'è chi reclama azioni concrete per arrivare al divieto d'uso di questa sostanza all'interno dell'Unione Europea. Tra l'altro negli ultimi giorni è arrivato l'allarme di un gruppo ambientalista statunitense, Environmental Working Group (EGW), secondo cui il glifosato è presente in molte famose marche di cereali.

M5S DOPO SENTENZA MONSANTO: “SALUTE DEI CITTADINI VA TUTELATA”

Dei 45 prodotti di avena analizzati dall'organizzazione, ben 43 presentano tracce di glifosato. In 31 campioni i livelli sono anche superiori a 0,01 milligrammi al giorno, che è il valore limite. Il pesticida è stato anche trovato in circa un terzo dei 16 campioni provenienti da colture biologiche, anche se i livelli di glifosato erano ben al di sotto dei limiti previsti. Marco Zullo del Movimento 5 Stelle è pronto alla battaglia contro il glifosato: «La recente sentenza sancisce un principio importante, ovvero che la salute dei cittadini va tutelata. Sta crollando quel castello di carta che con tutti i mezzi vuole far credere che sostanze palesemente dichiarate pericolose non abbiano influenza sulla qualità della nostra vita e sul nostro benessere», ha dichiarato l'europarlamentare M5s, come riportato da udine20. Per Zullo bisogna «investire su tutte quelle tecniche che già oggi sappiamo essere efficaci e non pericolose, investire in innovazione sana e diffusione della conoscenza e delle pratiche virtuose».

