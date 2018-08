Luis, 8 anni, malato di fibrosi cistica/ La lettera alla multinazionale: "abbassate il prezzo del farmaco"

Luis, 8 anni, malato di fibrosi cistica: il bimbo scrive una lettera alla multinazionale e commuove il mondo. Chiede infatti di abbassare i prezzi per la sua medicina.

21 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Luis, 8 anni, malato di fibrosi cistica

Luis Walker non è solo un bambino di otto anni malato di fibrosi cistica, ma è un bimbo che è stato in grado di ''sfidare'' una multinazionale. La storia arriva dall'Inghilterra dove questo coraggioso ragazzino ha deciso di scrivere una lettera all'azienda farmaceutica Vertex Pharmaceuticals per far abbassare il prezzo del farmaco "Lumacaftor/Ivacaftor" necessario per curare la sua patologia. Nella lettera il bimbo ha voluto sottolineare come questa terapia dovrebbe far parte dell'Nhs e cioè il sistema sanitario inglese. Sicuramente è un gesto molto coraggioso e che dimostra come questo bambino non solo abbia voglia di guarire, ma pensi anche agli altri piccoli nella sua stessa condizione. Di certo l'opinione pubblica è stata scossa da queste parole che hanno fatto capire come a volte ci si lamenti per situazioni molto meno importanti, che di fronte a problemi come questi diventano totalmente inutili e ingiustificatamente fonte di preoccupazione.

LA LETTERA DEL BIMBO

Il bimbo malato di fibrosi cistica, Luis Walker, si è rivolto con una lettera scritta a mano direttamente a Rebecca Hunt cioè la vicepresidente dell'azienda farmaceutica Vertex Pharmaceuticals. Questi ha scritto: "Avete la medicina che può farmi stare davvero molto meglio e potrebbe evitarmi di trascorrere tanto tempo in ospedale, per favore commercializzatela nel mio paese. Se vostro figlio avesse la fibrosi cistica so che capireste e abbassereste il prezzo". La Bbc ha sottolineato come il farmaco sia stato approvato dall'Ema (Agenzia europea per i medicinali) nel novembre di tre anni fa, ma non è stato ancora raggiunto un vero e proprio accordo sui costi con l'Nhs cioè il sistema sanitario inglese. Il bimbo ha anche sottolineato di condividere la frustrazione dei tanti che condividono con lui la stessa patologia.

© Riproduzione Riservata.