Boom di sigarette tra i minorenni, +50% in Europa. Ultime notizie: consumi in crescita soprattutto in Italia e in generale nel sud del Vecchio Continente

Risultati importanti e sicuramente preoccupanti, quelli ottenuti da una ricerca dell’università di Verona, circa la diffusione delle sigarette fra i minorenni. Si è osservato che dagli anni ’90 ad oggi, in Europa, è cresciuto del ben il 50% il numero di fumatori, sia maschi che femmine, di età compresa fra gli 11 e i 15 anni. La ricerca fa parte del progetto Alec (Ageing lungs in european cohorts), e prende in considerazione un’indagine svolta in Europa quanto in Australia, con l’aiuto del finanziamento Horizon 2020. I paesi maggiormente colpiti sono quelli del sud Europa, Italia compresa, mentre al nord va meglio ma solo perché un pacchetto di sigarette costa ben 10 euro.

IL FUMO RESTA LA PRIMA CAUSA DI MORTALITA’ EVITABILE

«Il risultato più preoccupante dello studio - dice Marcon, docente di Epidemiologia e Statistica medica e autore della ricerca - riguarda i giovanissimi e il loro rapporto con il fumo; nella fascia 11-15 anni si è osservato un aumento dei nuovi fumatori dal 1990 in poi, con tassi che nell'Europa dell'Ovest, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svizzera hanno raggiunto i 40 nuovi fumatori ogni 1000 giovani per anno, e circa 30 per 1000 l'anno in Europa del Sud: Italia, Spagna e Portogallo». Dati preoccupanti tenendo conto che il fumo è la prima causa di mortalità evitabile al mondo.

