L’olio di cocco è veleno/ Video, lo rivela Karin Michels, professoressa di Harvard, in una conferenza

Una professoressa di Harvard, Karin Michels, ha rivelato in una recente conferenza: "L'olio di cocco è veleno. Contiene troppi acidi grassi saturi, bisogna assumerlo con moderazione"

L'olio di cocco è velenoso (Pixabay)

Durante una conferenza all’Università di Friburgo, città universitaria nella Foresta Nera della Germania, intitolata “Olio di cocco e altri errori nutrizionali”, la professoressa Karin Michels, direttrice dell’Istituto per la prevenzione e l’epidemiologia dei tumori della stessa Università e insegnante ad Harvard TH Chan School of Public Healt, ha fatto un’importante dichiarazione: l’olio di cocco è puro veleno. Una conferenza durata 50 minuti, in lingua tedesca, che subito è stata pubblicata su YouTube dove conta un milione di visualizzazioni. La notizia ha allarmato tutti dal momento che l’olio di cocco viene utilizzato dagli anni Duemila all’interno delle diete in seguito a uno studio della Columbia Università che dichiarava che chi ne facesse uso, avrebbe bruciato grassi più rapidamente.

LE ALTERNATIVE

Lo status di “superfood” era stato attribuito all’olio di cocco già lo scorso anno, dopo un esame attento da parte dell’American Heard Association che raccomandava di utilizzarlo il meno possibile perché dannoso a causa degli acidi grassi saturi presenti. “E' uno dei cibi peggiori che si possano mangiare”, ha dichiarato la professoressa che ha spiegato essere più dannoso del lardo perché contiene solo acidi grassi saturi che possono ostruire le arterie coronarie. Una giusta alternativa all’olio di cocco è sicuramente l’olio di oliva o di colza. La professoressa Karin Michels ha parlato anche di altri alimenti come i semi di acai, chia o matcha, ma non li ha descritti come dannosi, ma inefficaci dal momento che contengono nutrienti disponibili in alimenti come carote, ciliegie e albicocche.

