Antibiotici del futuro / Enzimi contro i batteri: si trovano già nel corpo umano

Antibiotici del futuro, enzimi contro i batteri: alcuni di questi si trovano già nel corpo e sono in grado di sconfiggere addirittura i super-batteri ormai resistenti alle medicine.

24 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Antibiotici del futuro

Alberto Di Donato ed Eugenio Notomista in un lungo studio pubblicato su ACS Synthetic Biology hanno dimostrato come esisterebbe una nuova categoria di antibiotici naturali già presenti all'interno del corpo umano. Questi vengono considerati come gli antibiotici del futuro e sembra siano degli enzimi in grado di uccidere batteri molto pericolosi come Escherichia Coli e Salmonella. Inoltre se modificati potrebbero essere in grado di andare a sconfiggere finalmente quella categoria di "superbatteri" che sono resistenti ad ogni tipo di farmaco. Alla ricerca hanno partecipato anche l'Istituto di ricerca e diagnostica nucleare Irccs Sdn a Napoli e l'Università Luigi Vanvitelli di Caserta. Sono stati garantiti dei risultati che non ci si sarebbe mai potuti aspettare e che potrebbero portare a una svolta decisamente interessante per quanto riguarda la medicina tradizionale.

PARLA ALBERTO DI DONATO

Alberto Di Donato ha parlato ad Ansa di alcune situazioni legate a quelli che vengono considerati "antibiotici del futuro". Spiega: "Una serie di antibiotici tradizionali ormai è diventata inefficace perché i batteri hanno imparato come convivere con queste sostanze. L'obiettivo principale ora è diventato quello di tentare di sviluppare una nuova categoria di molecole dalle quali i batteri non sanno difendersi". Potrebbe così essere nata una rivoluzione in grado di essere molto utile alla medicina per sconfiggere delle malattie che nel tempo sono diventate sempre più difficili da affrontare. I ricercatori hanno anche lanciato un software in grado di permettere di guardare la struttura delle proteine e vedere se ci sono all'interno del nostro organismo dei gruppi chimici in grado di andare a neutralizzare poi questi batteri.

