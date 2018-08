Il bacio della cimice che causa la malattia di Chagas/ Un virus diffuso anche in Italia: 6-12 mila casi

E’ allarme malattia di Chagas negli Stati Uniti e nell’America Latina. Si tratta di un virus che colpisce l’uomo attraverso un insetto, una cimice della famiglia della Triatomina, attraverso una sorta di bacio. L’insetto in questione, come ricorda il Corriere della Sera, è infatti soprannominato il “kissing bud”, ma anche il killer silenzioso, visto che le persone infette non si accorgono di essere state “baciate” (di solito la cimice punge vicino alla bocca). La malattia che trasmette può provocare complicazioni cardiache e intestinali nel 30% dei pazienti, mentre nei casi più gravi può addirittura portare a morte improvvisa. Stando a quanto stilato dall’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono almeno 12mila i morti provocati dalla Chagas ogni anno, mentre le persone infette sarebbero addirittura 8 milioni, con solo l’1% che ottiene una diagnosi e riesce a curarsi.

COME SI TRASMETTE?

Proprio per queste ragioni, l’American Heart Associations e l’Inter-American Society of Cardiology, stanno cercando di portare a conoscenza questa malattia, evitando che la stessa venga sottovalutata, così che i medici possano riconoscerla fin da subito, curandola in tempo. La malattia è giunta anche in Europa, dove sarebbero circa 100-150 mila gli infetti, mentre in Italia i casi sarebbero compresi fra i 6 e i 12 mila. La malattia si trasmette come detto attraverso la puntura della cimice, ma anche in seguito alla donazione di sangue e organi (cosa però da escludere in Italia), e infine, bevendo succhi di frutta tropicale non pastorizzati.

