Miele contro la tosse / Il Servizio sanitario britannico raccomanda l'antico rimedio della nonna!

Miele contro la tosse, il Servizio sanitario britannico raccomanda l'antico rimedio della nonna, continua così la lotta all'antibiotico-resistenza grazie a questa nuova via.

24 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Miele contro la tosse

Continua in Gran Bretagna quella che viene chiamata la lotta all'antibiotico-resistenza e passa tramite una nuova linea guida lanciata dal Servizio sanitario. Questa infatti ha indicato come rimedio principale per curare la tosse il miele, in grado di andare ad attutire il disturbo come consigliavano ormai fin troppi anni fa le nonne. Un chiaro invito ad evitare di precipitarsi in questi casi dal dottore, evitando quindi quelle che sarebbero chiare cure legate ad antibiotici e altri farmaci più convenzionali. Telegraph ha poi sottolineato come il Nice (National Institute for Health and Care Excellence) di Public Health England stia sollecitando l'acquisto da parte dei pazienti di prodotti di "auto-cura" come possono essere il miele ma anche altri rimedi di pronto consumo da acquistare direttamente in erboristeria. Si parla invece di antibiotici solo per i casi che vengono considerati persistenti.

PARLA TESSA LEWIS

Tessa Lewis, Presidente del gruppo linee guida sulla prescrizione antimicrobica, sottolinea, come riportato da Ansa, che: "Se la tosse sta peggiorando piuttosto che migliorare, o la persona è senza fiato e si sente molto male, allora sopraggiunge l'obbligo di contattare il medico di famiglia". Una strada parzialmente diversa è quella che viene invece percorsa da Mark Baker, direttore del centro per le linee guida del Nice: "Desideriamo sottolineare come nella maggior parte dei casi, gli antibiotici non appaiano necessari per andare a trattare la tosse. Queste linee guida forniscono a operatori sanitari e pazienti le informazioni di cui hanno estremo bisogno per fare delle buone scelte nell'uso degli antibiotici".

