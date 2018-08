Tira e molla di coppia / Lasciarsi e riprendersi fa male alla salute mentale e porta alla depressione

Tira e molla di coppia, lasciarsi e riprendersi di continuo fa male alla salute mentale e può portare a delle vere e proprie patologie come l'ansia e anche la depressione.

24 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Chi non ha vissuto nella sua vita almeno una relazione che è finita dopo un lungo tira e molla? Prendersi e lasciarsi però può essere davvero molto pericoloso per la salute, addirittura può portare a stati d'ansia pericolosi e alla depressione. A rivelarlo è uno studio pubblicato su Family Relations nel quale sono stati esaminati i dati di ben 545 persone. L'evidenza ci ha mostrato come si verifichi un aumento incredibile dello stress psicologico con conseguenze appunto veramente molto pericolose. Lo studio è stato curato da Kale Monk che ha sottolineato come quando due persone che tornano insieme debbano farlo non sulla base di un obbligo e soprattutto andando a valutare i motivi che hanno portato alla rottura per capire se questi sono realmente superati. La via per farlo è quella di un confronto diretto senza mezze misure con l'obbligo di dirsi sempre e comunque tutto quello che si pensa.

LA TV E I TANTI ESEMPI DI AMORE TORMENTATO

Purtroppo è la stessa televisione a proporci lungo la scala temporale degli anni sempre più esempi di tira e molla che spesso però si concludono bene. L'esempio numero uno ci porta alla serie cult degli anni novanta Friends con la coppia formata da Rachel (Jennifer Aniston) e Ross (David Schwimmer) che lungo l'arco delle dieci stagioni si lasciò e riprese diverse volte. Molte similitudini si sono viste anche nella più recente serie How i met your mother con protagonisti stavolta Ted Mosby (Josh Radnor) e Robin Scherbatsky (Cobie Smulders). La televisione però può portare fuori strada, con il rischio che questi amori patinati vadano a influenzare anche la vita di tutti i giorni dove si soffre realmente e non finisce tutto con i titoli di coda.

