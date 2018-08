Vaccini e autismo, troll russi dietro fake news/ Studio Usa: “Dibattiti artefatti per seminare discordia”

Alcuni troll russi hanno postato quasi due milioni di tweet pro e contro i vaccini, dando vita a un falso dibattito nella società americana. Ecco di cosa si tratta

24 agosto 2018 Paolo Vites

Foto Pixabay

Ancora russi, ancora campagna elettorale americana del 2016, ma il tema non è Trump o la Clinton, ma l’ipotetica connessione fra autismo e vaccini. Lo rende noto l’American Journal of Public Health pubblicando uno studio della George Washington University di Washington. Il caso, che i vaccini siano la causa dell’autismo, è tema molto noto anche in Italia, ed è anzi proprio quello che ha dato il via al movimento cosiddetto No Vax, quello che rifiuta l’obbligatorietà dei vaccini perché considerati causa di malattie. Due anni fa però la serie di false notizie sul tema, negli Stati Uniti, sarebbe stata diffusa da alcuni troll russi che postavano notizie sui vaccini false e distorte su Twitter allo scopo di creare divisione e scontri nell’opinione pubblica americana durante il periodo elettorale.

VACCINI E AUTISMO, TROLL RUSSI DIETRO FAKE NEWS

Evidentemente tali notizie si sono diffuse talmente da arrivare anche in Italia. Come è stata scoperta questa rete? Alcuni studiosi dell’università americana erano impegnati in un progetto per migliorare la comunicazione sui social media degli operatori sanitari. E’ così che si sono imbattuti in una serie di post contenenti notizie false, postate da alcuni russi, che creavano un falso dibattito, prendendo le parti sia dei pro che dei contro. Si tratta di quasi di due milioni di tweet postati tra il luglio 2014 e il settembre 2017. Risultato: far credere che sul tema dei vaccini che in realtà gli americani nella loro maggioranza non contestano, fosse in atto uno scontro nella società americana. Il tutto per creare caos e portare alla distruzione del sistema civile americano. I risultati però sembra li vediamo solo noi in Italia, dove la polemica contro i vaccini è più viva che mai.

© Riproduzione Riservata.