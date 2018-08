Virus West Nile, quarto caso a Legnago: nuova disinfestazione/ Ultime notizie: infettata giovane donna

Virus West Nile, quarto caso a Legnago: nuova disinfestazione. Ultime notizie: infettata una giovane donna in maniera lieve, non è in pericolo di vita

Virus West Nile, quarto caso a Legnago: pronta una nuova disinfestazione

Un nuovo caso di febbre del Nilo occidentale, conosciuta anche come virus West Nile Disease, si è registrato presso il comune di Legnago, cittadina in provincia di Verona (Veneto). La notizia è stata diramata dalla stessa amministrazione locale, citando la segnalazione da parte dell'Azienda ULSS 9, che riferisce di quattro pazienti tutti residenti a Legnago e concentrati in particolare in Via Savinaro, in via Stoppani, in via Slavacchio e in via Petrarca. L’ultimo infetto sarebbe una giovane donna, che ha presentato i classici sintomi della Febbre del Nilo, quindi mal di testa e febbre molto alta.

PREVISTE NUOVE DISINFESTAZIONI

La donna non è comunque in pericolo di vita, visto che il virus è stato contratto in forma lieve e non aggressiva. Per evitare il diffondersi ulteriore del West Nile, il comune veronese ha programmato un nuovo intervento di disinfestazione nelle aree dove si sono registrati gli ultimi contagi. Nel dettaglio, in via Stoppani, via Slavacchio e via Petrarca, la disinfestazione avverrà dalle ore 22:00 di questa sera fino alle ore 03:00 di sabato 25 agosto (un intervento adulticida a cannone aperto nel raggio di 200 metri). Previsto inoltre un trattamento larvicida presso la caserma Donato Briscese, nonché in tutti i tombini a grate (detti anche caditoie), del territorio comunale, nella giornata di mercoledì 29 agosto.

© Riproduzione Riservata.